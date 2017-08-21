Террор не изменит Испанию

После теракта в Барселоне отношение к мусульманам в стране вряд ли изменится. Политика, тем не менее, допустила серьезную ошибку, считает обозреватель Sueddeutsche Zeitung Томас Урбан.

"Испания и ее жители не первый раз сталкиваются с терроризмом. 13 лет назад, когда в результате теракта вблизи мадридского вокзала Аточа погиб 191 человек, Испания не впала в истерику. И сегодня не слышно тех, кто призывал бы к возмездию и репрессиям", - пишет автор.

Вероятнее всего, полагает журналист, испанские политики будут продолжать делать ставки на двойную стратегию: "С одной стороны, будет осуществляться жесткий контроль над потенциальными исламистскими террористами и ограничиваться приток мигрантов из стран Магриба и региона южнее Сахары. С другой - тем мусульманам, которые уже проживают в стране, будет предложено больше возможностей для интеграции в общество".

За годы, прошедшие после теракта в Аточе, в Испании не было зафиксировано случаев нападения на мечети или исламские культурные центры. Автор связывает это в первую очередь с "умной политикой, которую проводят ведущие представители мусульманского сообщества в стране: они подчеркивают свою лояльность и ценность преимуществ демократического правового государства. Они делают ставки не на изоляцию, а на культурный диалог, что с одобрением воспринимается испанской элитой".

"Лишь незначительная часть из 2 млн мусульман, проживающих в Испании, считает себя джихадистами. И для них, по сути, решающую роль играет не религия, а совокупность причин социального характера: практически все экстремисты - это те, кто не смог получить образования и не имеет перспектив освоить профессию: из-за низкого социального статуса они попадают на задворки общества, нередко не имея шансов и в личной жизни", - отмечает Урбан, указывая на то, что экономических кризис последнего десятилетия только усугубил ситуацию.

"Тем не менее, - продолжает журналист, - испанские политики допустили в выстраивании демократического порядка ту же кардинальную ошибку, что и их французские коллеги. Они недооценили значимость религии как ориентира для выходцев из стран Магриба. Государство не восполнило образовавшиеся пустоты, в испанских школах нет уроков ислама. Радикальные имамы воспользовались этим вакуумом - и один из них, видимо, стал авторитетом для террористов, устроивших атаку в Барселоне", - говорится в статье.