21 августа 2017 г. Дайпеш Гэдхер | The Times ИГИЛ* использует уэльские компании, чтобы финансировать террористические акты на Западе "ИГИЛ* использовало сеть компаний, действующих из офиса в Кардиффе, чтобы доставлять оборудование армейского образца в Испанию и финансировать заговоры террористов против Запада, согласно документам ФБР, с которыми ознакомилась редакция The Sunday Times", - сообщает корреспондент издания Дайпеш Гэдхер. "Техника для наблюдения, отправленная в Испанию (где 14 человек погибли на прошлой неделе в результате очередных зверств, вдохновленных ИГИЛ*), предположительно имеет отношение к разработке террористической группировкой беспилотников с вооружением на борту. По словам ФБР, с помощью этой техники можно определять "местонахождение мишеней", - говорится в статье. "Дочерняя фирма использовалась для отправки тысяч фунтов наличными американскому экстремисту в Мэриленде, который затем сказал, что мечтал устроить массовый расстрел в церкви, - передает журналист. - Сообщается, что среди закупок, отправленных через Кардифф, были также заказы на "устройства для поиска жучков" и программное обеспечение для запуска ракет. По словам следователей, пароль от одного из адресов электронной почты, связанного с компаниями, был "killobama77" ("убей Обаму 77")". "Эти находки ФБР подтверждают репутацию Великобритании как крупного узла поддержки ИГИЛ* и вызывают опасения, что новые теракты возможны в этой стране", - говорится в статье. "Американские судебные документы, увиденные The Sunday Times, дают представление о том, на что лица, связанные с упомянутыми южноуэльскими компаниями, шли, чтобы замаскировать свою предполагаемую деятельность, уверяя, что мусульмане ведут "войну за безопасность" с "куффар", или неверующими", - передает Гэдхер. "Одна из фирм, доставившая в Мадрид наблюдательное оборудование, очевидно, была создана с использованием документов подложного директора и акционера по имени Питер Сорен, - говорится в статье. - Предположительно, это имя было псевдонимом Сифула Суджана, эксперта по информационным технологиям и бизнесмена, который уехал из Южного Уэльса три года назад с семьей, чтобы присоединиться к ИГИЛ* в Сирии. Позже он погиб во время атаки американских беспилотников по Ракке, фактической столице ИГИЛ*". "Суджан, которому тогда было 29 лет, и его соратники изначально основали сеть компаний Ibacs, чтобы предоставлять вебсайты и полиграфические услуги ресторанам и закусочным. Они работали из офиса, расположенного в бизнес-парке Alexandra Gate в кардиффском районе Треморфа, - сообщает автор. - Однако расследование с участием антитеррористических подразделений американской и британской полиции показало, что некоторые из компаний стали участвовать в более темной деятельности после того, как Суджан отправился в Сирию, где стал высокопоставленной фигурой в ИГИЛ*, ответственной за хакерские операции и разработку оружия". "Одна из кардиффских фирм, Ibacstel Electronics, была использована для отправки 7,7 тыс. долларов в 2015 году стороннику ИГИЛ* в Мэриленде - 32-летнему Мохамеду Элшинэвэю, который признался в террористической деятельности на прошлой неделе, - говорится в статье. - Американские судебные документы, основанные на показаниях агента ФБР, гласят, что деньги предназначались для "причинения разрушений или проведения теракта в Соединенных Штатах". *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ. Источник: The Times