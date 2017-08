21 августа 2017 г. Дэвид Сэндерсон | The Times Дневник рассказывает о близкой дружбе королевы Виктории и ее слуги Абдула Карима "Королева Виктория знала кое-что о сексе, раз у нее было девять детей, и можно было бы счесть вполне естественным то, что она давала советы по сексуальным позициям бездетному слуге, который учил ее урду, - рассуждает Дэвид Сэндерсон в The Times. - Однако, делясь своей мудростью, она рисковала толкнуть королевскую семью, уже рассерженную близостью этих двоих, к бунту". "Отношения между Викторией и Абдулом Каримом, которого ее домашние подозревали в дурных намерениях, стали основой фильма с Джуди Денч в главной роли, который выйдет на экраны в следующем месяце, - говорится в статье. - Кавалерственная дама Джуди снова сыграет Викторию, как в фильме "Миссис Браун", и готова нагнетать сексуальное напряжение". "Она любила это дело, - сказала Денч о Виктории. - И я полна восхищения". Фильм снят по книге Шрабани Басу, написанной на основе дневника Карима, а также индустанских дневников королевы, которые она вела на урду. Басу сообщила, что во дворце были встревожены близостью Виктории и Карима. Через несколько часов после смерти Виктории ее сын Эдуард VII с женой распорядились об уничтожении всей переписки между ней и Каримом. Ее младшая дочь принцесса Беатрис переписала ее дневники перед их публикацией, вызвав подозрения, что из них изъяты упоминания о Кариме. "По-видимому, многие будут обсуждать точный характер отношений между этими двумя после того, как в следующем месяце выйдет на экраны фильм "Виктория и Карим" режиссера Стивена Фрирза, снявшего фильмы "Моя прекрасная прачечная", "Опасные связи" и "Королева", - говорится в статье. Источник: The Times