21 августа 2017 г. Герберт Лондон | The Washington Times Стратегия Путина и ответ США "Москва нашла множество лазеек для использования их на Западе, - утверждает президент Лондонского центра политических исследований Герберт Лондон в The Washington Times. - Ее повестка прозрачна: утвердить российское влияние за счет Вашингтона и либеральных институтов, на которых держится международная стабильность после Второй мировой войны". "Более того, эти стратегические действия укрепляют позиции Путина на родине. Типичный россиянин очень гордится, когда русский медведь снова заявляет о себе на мировой арене. Настроения в Москве поразительно приподняты для страны с разрушенной экономикой", - говорится в статье. "Само собой разумеется, что эти шаги сопряжены с рисками, - указывает эксперт. - Путин содрогается при мысли о возможности прямой конфронтации с Соединенными Штатами. Трамп - это не президент Обама, вообще-то Трамп не страдает "стратегическим терпением". "Эти российские шахматные ходы напрямую связаны с неумелостью внешней политики Обамы, державшейся на отстранении, если не бегстве, от международных дел, - полагает Лондон. - Опасность для Путина заключается в том, что он и его военные советники слишком много внимания уделяют урокам прошлого и игнорируют появление новой реальности". "Тем не менее, американским властям нужно смотреть внимательно и находить уместные действия в ответ на российскую деятельность. Тектонические сдвиги на мировой арене дали России возможность на будущее. Однако нам нужно противопоставлять этому стремлению к гегемонии умную дипломатию и оборону, пока она не стала еще большей угрозой нашим основным интересам", - говорится в статье. Источник: The Washington Times