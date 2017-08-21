Заместитель председателя АдГ: Крым никогда не вернется в состав Украины

В интервью изданиям Funke Mediengruppe заместитель председателя "Альтернативы для Германии" (АдГ) Александер Гауланд требует окончательно признать Крым частью России, сообщает Die Welt.

"Санкции не помогут", - уверен немецкий политик. "Мы должны встроить Россию в европейскую структуру; противостоянию с НАТО должен быть положен конец", - заявил в интервью Гауланд.

Как напоминает автор публикации, недавно критике подвергся лидер СвДП Кристиан Линднер, предложивший считать аннексию Крыма Россией "временным положением вещей". Между тем федеральное правительство подтвердило свою позицию, основанную на том, что аннексия полуострова - нарушение норм международного права, говорится в статье.