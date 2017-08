21 августа 2017 г. Кингстон Рейф, Том Кантримэн | The Washington Post Как республиканцы Конгресса пытаются подорвать американо-российские отношения "Отношения США с Россией продолжают портиться, и президент Трамп в Twitter обвиняет в этом Конгресс, - сообщают в The Washington Post Кингстон Рейф (директор по разоружению и политике уменьшения угроз Ассоциации по контролю над вооружениями) и Том Кантримэн (бывший помощник госсекретаря по международной безопасности и нераспространению). - Возможно, попытки Трампа найти виноватого просто смешны, но то, что не Конгресс виноват в наших трудностях с Москвой, не означает, что он не может ухудшить положение дел. В случае с ядерным оружием Конгресс, похоже, полон решимости сделать именно это". "Республиканцы призвали Пентагон начать разработку новой ракеты, пригодной для использования с ядерной боеголовкой, запрещенной по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года. Строительство такой ракеты будет подарком для Путина, повысит риски дестабилизации ядерной гонки и приведет к еще более сильной отчужденности европейских союзников США, уже обеспокоенных колебаниями Трампа по поводу обязательств США защищать их безопасность", - говорится в статье. "Соединенные Штаты обвинили Россию в испытаниях и разработке крылатых ракет, нарушающих упомянутый договор. Россия отрицает свою вину, - поясняют авторы. - Пытаясь сильнее надавить на Россию в связи с этим нарушением, и Палата представителей, и Сенат предложили проекты закона об ассигнованиях на оборону, предусматривающие программы по разработке новой дорожно-мобильной крылатой ракеты наземного базирования с дальностью, входящей в диапазон, который запрещен по упомянутому договору. Законопроект Палаты представителей требует разработки конвенциональной ракеты, а сенатский разрешил бы работу над ракетой, способной нести ядерную боеголовку. Палата представителей одобрила свой законопроект в прошлом месяце, а Сенат будет обсуждать свой в следующем месяце". "Нарушение Россией Договора о РСМД - дело серьезное. Но ответ по принципу "око за око" - разработка нами новой ядерной ракеты - не укрепит нашу безопасность и только усугубит проблему", - полагают эксперты. Источник: The Washington Post