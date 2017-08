21 августа 2017 г. Адам Тейлор | The Washington Post Узы радикализма, связывающие Барселону и Шарлотсвилль "По обе стороны Атлантики проводятся срочные расследования того, каким образом происходила радикализация молодых людей, совершивших политически инспирированные акты насилия", - пишет журналист Адам Тейлор во внешнеполитическом блоге The Washington Post. В Испании люди пытаются понять мотивацию десятка молодых людей, разработавших теракты в Барселоне и Камбрильсе, а в США полиция изучает биографию 20-летнего уроженца Кентукки Джеймса Филдса-младшего, въехавшего на машине в толпу протестующих в Шарлотсвилле, говорится в статье. "Будет ошибкой проводить слишком близкие параллели в этих двух инцидентах, но схожесть между исламскими террористами, подобными испанским, и белыми националистами, такими как Филдс, стоит изучения из-за тех сведений, которые они выявляют о радикализации во всем мире", - пишет Тейлор. В маленьком испанском городе Риполь, как сообщают журналисты The Washington Post Суад Мехеннет и Уильям Бут, местное сообщество само теряется в догадках, как их дети смогли принять участие в атаке, ответственность за которую взяло на себя "Исламское государство"*. Один местный житель, отец двух мужчин, принявших участие в терактах, назвал своего старшего сына "проблемным" ребенком, дравшимся в школе, хотя, по его словам, его больше беспокоили наркотики, чем религия, передает автор статьи. Биография Филдса в Кентукки стала темой для другой статьи журналистов The Washington Post, и снова были обнаружены свидетельства неблагополучия: борьба с психическим заболеванием и многочисленные сообщения о том, что Филдс третировал свою мать-инвалида. Что связывает два эти инцидента? "Хотя не существует "универсального" типа личности, который в итоге приводит к радикализации, изолированные молодые люди являются очевидными и частыми целями вербовки радикальных группировок, предлагающих объяснения проблем их жизни", - отмечает автор. Как писал давний исследователь терроризма Джейсон Берк, приверженцев ИГИЛ* и крайне правых в Америке роднит "извращенное чувство обиды". "Угроза насилия, которая исходит от ИГИЛ* и крайне правых группировок в конечном счете исчезнет или преобразуется в какую-либо другую идеологию. Однако угроза, которую представляют собой радикализированные молодые люди вообще - и наши сегодняшние трудности с тем, чтобы предотвратить их превращение в экстремистов, - вот что должно беспокоить нас в долгосрочном периоде", - считает Тейлор. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ. Источник: The Washington Post