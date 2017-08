21 августа 2017 г. Джеймс Марсон | The Wall Street Journal Посланник Кремля играл главную роль на Восточной Украине "Когда американский посланник Курт Волкер встретится со своим российским коллегой в понедельник, чтобы попытаться восстановить мир на Восточной Украине, он будет сидеть за столом напротив отнюдь не обычного дипломата", - пишет The Wall Street Journal. "Владислав Сурков, специальный уполномоченный Москвы, является влиятельным советником Кремля, сыгравшим главную роль в поддержке, организации действий и управлении пророссийскими сепаратистами, сражающимися против центрального правительства Украины, согласно бывшим лидерам повстанцев, а также украинским и западным чиновникам", - передает газета. "Путин - это отец" сепаратистского движения, говорит Валентин Наливайченко, возглавлявший Службу безопасности Украины во время первых 15 месяцев восстания. "А Сурков - нянька", - добавляет он. Официально Россия поддерживает Минские соглашения, целью которых является реинтеграция отколовшихся украинских территорий, напоминает автор статьи Джеймс Марсон. Однако многие по обе стороны продолжающегося несколько лет конфликта, как и западные наблюдатели, утверждают, что, по их мнению, цели России выходят за эти пределы. По их словам, Москва, на самом деле, хочет получить в обмен на мир на Украине гарантии того, что Киев не сблизится с Западом слишком сильно, и ослабление международных санкций. Сепаратистское движение "является козырем" в большой геополитической игре, говорит Алексей Александров, бывший высокопоставленный чиновник сепаратистов, который сейчас проживает в Крыму и утверждает, что его сместили с руководящей должности из Кремля. По его словам, в мае 2014 года группа ветеранов спецслужб и руководитель по связям с общественностью прибыли из Москвы в качестве советников повстанцев. Некоторые местные жители восприняли их появление как захват власти Кремлем под руководством Суркова. "Мы вручили им ключи от города, - говорит Александров. - Они вытеснили лидеров первой волны". Именно тогда, утверждает Александров и другие бывшие лидеры сепаратистов, Сурков начал играть решающую роль в управлении контролируемыми повстанцами районами, формируя их руководство и политическую структуру так, чтобы поставить их под контроль Москвы. В августе 2014 года Сурков организовал передачу власти в так называемой ДНР от московского руководителя по связям с общественностью к местному военному командиру, считающемуся лояльным Москве, с целью скрыть тот факт, что командует парадом Москва, утверждает Александров. Позже в том же месяце российские войска тайно вступили в этот регион, чтобы отбросить наступление украинской армии, угрожавшее мятежу, по словам украинских и западных чиновников, ссылающихся на спутниковые снимки, сообщения разведки и данные, полученные от пленных российских солдат, пишет издание. "Сурков провел встречи с высокопоставленным чиновником Госдепартамента США Викторией Нуланд в 2016 году, целью которых был поиск изменения ситуации", - пишет издание. По словам людей, осведомленных об этих переговорах, они достигли определенного успеха в отношении возможной передачи контроля над украинской границей Киеву, но остановились, когда Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США, а Нуланд ушла со своей должности. Источник: The Wall Street Journal