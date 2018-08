21 августа 2018 г. Анна Немцова, Кристофер Дики, Филип Обаджи | The Daily Beast Убийство российских журналистов в Африке могло быть спланированным Убитые в Африке российские журналисты - случайные жертвы грабежа на опасной дороге, или их убийство было спланировано? Их коллеги склоняются ко второй версии, и собранные на данный момент доказательства указывают в этом направлении, сообщает The Daily Beast. Авторы статьи Анна Немцова, Кристофер Дики и Филип Обаджи пишут, что за Орханом Джемалем могли следить еще до его отъезда из России. Друг и коллега Джемаля Надежда Кеворкова сообщила, что несколькими неделями ранее его телефон в Москве взломали. "За ним тайно следили до поездки, пока он собирал материал для фильма", - рассказала Кеворкова. По ее словам, смерть Джемаля была "не ограблением, а политическим убийством". "Я уверена, что убийцы выполняли приказ из Москвы о ликвидации трех независимых журналистов, которые раскапывали секреты Путина. Должно быть, было удобнее убить их в Африке", - заявила она. По словам Андрея Коняхина, главного редактора Центра управления расследованиями, съемочная группа сумела собрать материал о десятках российских наемников в ЦАР. Он сообщил: "Последние несколько месяцев мы вели переговоры с представителями ООН относительно российских солдат-контрактников, которые, как мы считаем, работали по договорам с другом Путина Евгением Пригожиным. Некоторые русские контактируют с силами оппозиции, другие обеспечивают безопасность на золотых и урановых приисках ЦАР, тренируют местных военных и полицейских". "Наши репортеры работали быстро: вскоре они приехали в Банги. Они отправились на первое место назначения для документального фильма - на военную базу [Беренго], где, как мы полагали, работали наемники Вагнера", - сообщил Коняхин. Но им это не удалось: "Чернокожий охранник, встретивший их на улице, говорил по-русски. Он сказал, что им запрещено работать без официального разрешения министерства обороны ЦАР". "В последний день своей жизни Джемаль, Расторгуев и Радченко выехали из Банги около часа дня. Передвигаясь все еще с тем же водителем на синей Toyota Hilux, они через пару часов добрались до города Сибут на важном пересечении дорог. Им сказали, что российские инструкторы обучают там правительственные войска", - пишут журналисты The Daily Beast. "Что произошло на военной базе в Сибуте, неясно. Если бы журналисты представились у ворот, об их присутствии стало бы известно вооруженным силам ЦАР и всем российским инструкторам", - говорится в статье. "По изначальным планам, команда Джемаля должна была направиться в город Бамбари на востоке. Там должен был находиться фиксер по имени Мартин, а неподалеку располагался крупный золотой прииск, где, как считалось, за безопасность отвечают силы Вагнера. Но вместо этого журналисты решили отправиться на север в сторону Декоа, чуть ближе. Несколькими неделями ранее правительство объявило об усилении местного гарнизона, как и в Сибуте, что предполагало вероятное размещение там российских советников", - пишут авторы. По сообщению AFP со ссылкой на источник в миротворческих силах ООН в ЦАР, журналисты выехали в Декоа около 17:45, хотя их предупреждали, что ночью дорога опасна. "Если это так, то спустя 20 минут было темно", - отмечается в статье. Местное издание Palmarès Centrafrique утверждало, что пообщалось с водителем. В его версии полно неправдоподобных деталей, в том числе указание на наличие оружия у российских журналистов. "По этой версии, группа приехала в Сибут не ранее 18:00, на закате. Водитель утверждал в интервью Palmarès, что солдаты сказали журналистам не ехать по дороге в Декоа с наступлением темноты, но те настояли на своем. В какой-то момент они остановились и поговорили с кем-то по-русски, затем надели защитную экипировку, в том числе каски, и достали оружие. (Где они его взяли, если оно у них было, загадка)", - сообщают авторы статьи. "Редактор Palmarès предложил "Новой газете" купить полную стенограмму интервью с водителем. Когда редакторы потребовали более проверенной информации и подтверждения некоторых утверждений, он, согласно "Новой газете", изменил версию о грабеже и заявил им, что журналисты приехали в ЦАР для "шпионской миссии" и их убили другие русские. Следует отметить, что Palmarès Centrafrique публикует на своих полосах статьи о положительной роли Москвы в ЦАР", - говорится в статье. Учитывая недавние беспорядки и общее беззаконие в ЦАР, легко представить себе, что передвигаться ночью рискованно, и в официальных версиях на этом акцентируют внимание. Но те, кто знает дорогу в Декоа, считают рассказы об опасностях неправдоподобными. Льюис Мадж, старший исследователь по Центральной Африке Human Rights Watch, последние 10 лет работающий в ЦАР, рассказал: "Дорога от Сибута до Декоа безопасна. На этой дороге очень мало преступности. Я не могу припомнить ни одного случая за последние несколько лет... Ехать ночью в Центральной Африканской Республике опасно. Но двадцать с лишним километров к северу от Сибута все еще считаются безопасными". Мадж сомневается в достоверности официальных версий: "По их словам, водитель сказал, что киллеры были большой бандой преступников. У меня это вызывает сильное недоумение, потому что я не вполне понимаю, как банда преступников могла забраться так далеко на юг от тех областей, где они действуют, совершить ограбление и затем уехать... Забраться так далеко на юг, напасть на машину, не быть замеченными местным населением и как будто исчезнуть - такое нечасто бывает в этой зоне". "Узнав эту новость, я первым делом сказал: "Где их убили?" Когда я узнал, что это произошло немного севернее Сибута, я подумал, что это бессмыслица, потому что там такого обычно не происходит. Мы либо не знаем всей информации, либо тем ребятам невероятно не повезло", - сказал Мадж. "Другая проблема версии об ограблении - вопрос с украденным: это видеоаппаратура и, по всей видимости, паспорта жертв. Рюкзаки и канистры с бензином - ценный товар в тех местах - остались нетронуты. Если верить словам водителя, их оружие тоже бросили", - указывают авторы статьи. Частные следователи, нанятые Ходорковским, добавили новый поворот, как отметил журналист Роман Попков в интервью Independent. Могла быть еще одна машина с тремя вооруженными людьми европейской внешности и двумя местными жителями. Она миновала КПП в направлении засады незадолго до проезда машины с журналистами, а спустя примерно час на КПП заметили, что первая машина возвращается в обратном направлении. "Во внутреннем отчете, выполненном по заказу Ходорковского, вероятность ограбления отвергается, но не исключается возможность того, что журналистов убили боевики, связанные с повстанцами из "Селеки", либо правительственные силы. Но это едва ли снимает обвинения с российских наемников, которые работают на обе стороны", - отмечается в статье. В заключение авторы упоминают о "фиксере" убитых журналистов. Когда в июне Джемаль с командой занимались его поиском, они связались с Кириллом Романовским, которого знакомый из Сирии порекомендовал им как человека со связями в ЦАР. "Здесь, однако, крылась большая проблема: Романовский работает на новостное агентство ФАН, принадлежащее не кому иному, как "повару Путина" Пригожину", - отмечают авторы. Встреча с ним в июне началась неважно. "На что вы способны, либеральные лузеры? На войну захотели?" - спросил он. Журналисты прямо сообщили Романовскому о своем замысле: "Хотим снять фильм о твоем шефе". Романовский, что удивительно (или подозрительно), заявил, что идея ему нравится. И немедленно сообщил, что знает подходящего фиксера по имени Мартин, с которым он знаком больше десяти лет и с которым работал в ООН. "Вскоре после встречи съемочная группа стала сотрудничать с Мартином на расстоянии. Но как только они оказались на месте, тот, похоже, всегда находился не там, где они. Расследование убийства трех храбрых российских журналистов продолжается. Среди организаций, которые обещают узнать "правду", пригожинское новостное агентство ФАН", - резюмируют журналисты The Daily Beast. Источник: The Daily Beast