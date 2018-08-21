Вёсны, разрушенные Москвой

"Русские - не наши друзья, а наши братья: друзей можно выбирать" - такой анекдот, по словам корреспондента El Mundo Хавьера Коласа, рассказывали в Праге в 60-е годы.

"Сегодня Чехия вспоминает, как Москва в последний раз вела себя на манер строгого старшего брата. Это было ровно 50 лет назад, после так называемой Пражской весны: опасаясь, что курс чешского лидера Дубчека на политическую открытость станет опасен для политического сдерживания советского блока, несколько стран Варшавского договора вторглись в Чехословакию. Они применили "доктрину Брежнева", которая предписывала не допускать, чтобы какая-либо из стран социалистического блока двигалась к позициям, способным дестабилизировать остальные страны", - говорится в статье.

Издание утверждает: "Это понятие ограниченного суверенитета - то же самое, которое послужило России для оправдания оккупации Украины и аннексии Крыма в 2014 году или для предостережения в этом месяце в адрес Грузии насчет "опасности", которую будут представлять ее попытки вступить в НАТО. Некоторые страны могут решать, с кем заключать альянсы, но есть другие страны, которые этого не могут".

"Совсем как на Украине, чехи и словаки предлагали делать то, что напрямую не подрывало военное господство Москвы. Если в 2014 году (на Украине. - Прим. ред.) стремились к связям с ЕС, то в 1968-м - к основным правам: свободе прессы, легализации других партий и праву на забастовки. Тогда оккупанты тоже приводили множество оснований. Официально это было военное вмешательство в защиту социализма и классовых позиций. Как-никак, в Чехословакии не было "русского населения", которое можно было бы защитить", - говорится в статье.

"Совсем как вторжение на Украину четыре года назад, тот шаг широко осуждался во всем мире, хотя ни одна страна не вмешалась в защиту гонимого государства. События в Праге вызвали раздоры между коммунистическими режимами Восточной Европы и во всем тогдашнем левом движении в Европе", - отмечает издание.

Автор приводит данные свежего соцопроса: "сегодня четверть россиян полагает, что советские власти обоснованно приказали покончить с Пражской весной милитаристскими средствами, а 13% считают эти действия ошибкой". "Чешское и словацкое государства сегодня - все более процветающие демократии, члены НАТО и ЕС", - говорится в статье.

В то же самое время, пишет автор образно, "улыбка открытых либеральных социумов, которые берут верх над догматизмом и страхом, потеряла несколько зубов: в США - с приходом Трампа, в Великобритании - с "Брекзитом", в Италии, Венгрии и Польши - с приходом во власть популистов-ксенофобов. И в кипучей демократической Чехии тоже: на октябрьских выборах объявилась ультраправая партия, сочувствующая позициям Кремля. Вдобавок президент Чехии Земан, похоже, уютнее себя чувствует при общении с Москвой, чем с Брюсселем. Коммунисты тоже вернулись: они не состоят в правительственной коалиции официально, но сделались незаменимым партнером после того, как спасли богача-премьер-министра от вотума недоверия взамен на кое-какие изменения правительственной политики и определенную роль в управлении социальными службами".

Издание сообщает, что нынешний лидер Коммунистической партии Чехии и Моравии Войтех Филип оправдывает репрессивные меры своих однопартийцев, руководивших ЧССР после вторжения, тем, что в советском Политбюро якобы почти не было членов русской национальности, а Брежнев "был с Украины". Колас комментирует: "Верно, что среди лидеров, которые наиболее энергично призывали Кремль к вторжению, были лидеры Восточной Германии и Польши (стран, где коммунистические идеи были малопопулярны в народе), так как боялись распространения "заразы".

Газета указывает на еще одно последствие: "После пражского разочарования Москва перестала быть центром международного коммунистического движения. Еврокоммунизм приобрел значимость, в которой нуждалась идея Европы, и нанес смертельный удар марксистскому мировоззрению".