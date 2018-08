21 августа 2018 г. Макс Седдон и Том Уилсон | Financial Times Смерть журналистов высвечивает появление России в Африке Расследование убийства трех российских журналистов неизвестными в Центральноафриканской Республике все еще продолжается, отмечают корреспонденты Financial Times Макс Седдон и Том Уилсон. Они продолжают: "Но это дело высвечивает растущее присутствие России в ЦАР - стране, которая стала "пунктом подскока" для новейшего геополитического устремления Москвы - форсированного броска в Африку. Оно также вызвало вопросы к характеру российского вмешательства: издание, которое направило журналистов в командировку, заявило, что они изучали деятельность в ЦАР спорного российского бизнесмена, имеющего связи с Кремлем". По мнению издания, стремление России занять позиции в ЦАР и еще нескольких африканских странах - знак обновленной готовности восстановить свое присутствие в Африке и наверстать время, упущенное после распада СССР. Издание сообщает: "Участие России в событиях в ЦАР началось в декабре, когда в Банги прибыли команда военных инструкторов и 170 "гражданских советников", чтобы обучать армию и президентскую гвардию страны. С тех пор в столицу ЦАР поступили 9 партий оружия". По данным издания, у президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадеры "советник по национальной безопасности - россиянин, россияне также представляют собой часть его президентской гвардии". Газета возвращается к убитым журналистам и сообщает, что они "поехали в ЦАР ради материала для издания, которое занимается расследовательской журналистикой и финансируется Михаилом Ходорковским, бывшим российским олигархом, который сделался ярым критиком Кремля. Издание заявляет, что целью репортеров было посещение в районе, подконтрольном повстанцам, золотого прииска, оператором которого, по их мнению, была компания, принадлежащая видному российскому бизнесмену Евгению Пригожину". "Независимые российские СМИ утверждают, что он также связан с ЧВК "Вагнер" - основной частной военной компанией-подрядчиком для российской армии", - пишет издание. "Наша газета сообщала, что российские наемники в Сирии заключали с Дамаском сделки о том, что получат процент от доходов взамен на захват нефтяных месторождений, удерживаемых повстанцами; это рождает подозрения, что ЦАР может предложить что-то похожее", - пишет издание. Льюис Мадж (Human Rights Watch) заявил: "В ЦАР все говорят, что "Вагнер" находится там". Издание сообщает, что безуспешно пыталось связаться с Пригожиным, а с ЧВК "Вагнер" связаться не сумело, так как компания не имеет публичных представителей. Евгений Корендясов, в прошлом посол в нескольких африканских странах, сказал в интервью газете, что "Россия подвергается несправедливой критике, поскольку пришла с опозданием, хотя интересы у Москвы такие же, как и у всех остальных", пересказывает газета. "Французы очень ревниво относятся к нашему присутствию в ЦАР, - сказал он. - Все хотят получить ресурсы в Африке". Источник: Financial Times