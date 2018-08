21 августа 2018 г. Патрик Винтур | The Guardian Глава МИД Британии призовет Трампа ввести новые санкции против России Британский министр иностранных дел Джереми Хант призовет Дональда Трампа противостоять угрозе западным ценностям со стороны Москвы путем более широких экономических санкций и новых мер по защите выборов, передает корреспондент The Guardian Патрик Винтур. Во время своего первого визита в Вашингтон во вторник Хант выступит за более жесткое регулирование политической рекламы в сети и новые меры по предотвращению кибератак на избирательные механизмы. "Он также призовет НАТО провести более четкие красные линии в отношении применения Россией химического оружия и вторжений на иностранную территорию, как в случае с аннексией Крыма в 2014 году", - говорится в статье. Кроме того, Хант, не подвергая сомнению легитимность избрания Трампа напрямую, укажет: "Сердце любой демократии - это свобода выражения мнений, позволяющая гражданам получать доступ к независимой информации, чтобы помочь им решить, за кого голосовать. Но вездесущие фейковые новости, направленное воздействие в соцсетях и попытки иностранных государств манипулировать выборами подорвали уверенность в том, что это действительно возможно". Он отметит более глубокие причины избрания Трампа: "Мы зарываем голову в песок, если виним соцсети, делая вид, что некоторые поводы для этого недовольства не существуют - вызваны ли они снижением реальных доходов многих американцев и европейцев, сдвигами из-за технологических перемен или беспокойством многих избирателей об идентичности в связи с иммиграцией". При этом Хант даст понять, что эти тенденции говорят об "ослабевающей внутренней поддержке демократических систем" на Западе. Вероятно, его речь будет воспринята как вмешательство на стороне антироссийской фракции в администрации США - стороне, которая после саммита с Путиным в Хельсинки постепенно возвращает позиции, отмечается в статье. "Хант призовет ЕС по-настоящему встать плечом к плечу с администрацией США посредством новых всеобъемлющих санкций против России, - сообщает Винтур. - Американский Сенат принял меры не только в отношении отраслей российской промышленности, но и активов близких к Путину олигархов". Хант заявит: "Конечно, мы должны взаимодействовать с Москвой, но мы также должны сказать откровенно: внешняя политика России при президенте Путине сделала мир более опасным". Источник: The Guardian