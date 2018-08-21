Экспорт, потребление, строительство - эти цифры тревожат российское правительство

"Во внешней политике Владимир Путин отмечает успехи, однако в экономике дела не продвигаются: рост оказывается меньше ожидаемого, важные стимулы не дают эффекта", - пишет на страницах Handelsblatt Андре Баллен.

Данные, представленные государственной службой статистики Росстат за первое полугодие, отрезвляют. Согласно отчету, ВВП России вырос в сравнении с предыдущим годом на 1,6%, что намного ниже ожиданий министерства экономики и Центробанка, отмечает автор.

При этом, пишет журналист, есть признаки того, что спад экономики продолжится. Значимость самых крупных драйверов роста первого полугодия значительно снижается. Экономику подгоняли экспорт, потребление, крупные госзаказы и чемпионат мира по футболу. Но ЧМ закончился, а все крупные, финансируемые государством строительные проекты давно закончены, говорится в статье.

После сокращения реальных зарплат в течение четырех лет в этом году они слегка подросли, однако многое объясняется единичными поступлениями вроде единоразовой надбавки к пенсии в начале года, повышения зарплат работникам госучреждений перед президентскими выборами и выплаты премий. Повышенные зарплаты бюджетникам после выборов и вовсе снова сократились, передает Баллен.

Одновременно многие работодатели задерживают выплату зарплаты своим сотрудникам. Летом задолженность по зарплате выросла в течение одного месяца на 20%. В результате люди снова усиленно экономят на покупках. По данным исследовательского центра "Ромир", средний чек россиян сократился в июле до 6,5 евро. Это самый низкий показатель за последние два года, подчеркивает журналист.

При этом многие расходы россияне финансируют кредитами. Население оформило на 20% больше кредитов, чем в прошлом году. В настоящий момент россияне снова тратят почти четверть своих годовых доходов на оплату кредитов - в последний раз этот показатель был настолько высоким перед кризисом 2014 года. Таким образом, опасность того, что кредитный пузырь лопнет, существенно возрастает, полагает Баллен.

Так как промышленное производство тоже парализовано, российская экономика придерживается своего курса снова лишь благодаря стабильно высокой цене на нефть, отмечает журналист. Однако ужесточенные санкции США, вероятно, вызовут беспокойство у российского правительства. Если США наложат санкции на инвестиции в российский проект по строительству газопровода "Северный поток-2", европейские партнеры проекта, выступающие в роли кредиторов, могут из него выйти. И это нанесет дополнительный ущерб российской экономике, заключает Баллен.