Сексуальные фантазии: новое исследование показывает, как вы можете улучшить ваши отношения

С годами во многих парах сексуальное желание спадает. В поисках сексуального разнообразия многие люди погружаются в фантазии, пишет журналистка Huffington Post Deutschland Мартина Цинк. При этом фантазий с участием собственного партнера со временем становится все меньше, в то время как именно они, согласно новому израильскому исследованию, могут спасти отношения от разрушения.

Психологи Междисциплинарного центра в Герцлии изучили, как сексуальные фантазии влияют на отношения. Так, на одном из этапов исследования партнеры должны были в течение трех недель вести отдельные дневники, в которых они описывали свои сексуальные фантазии - сразу же после того, как они появлялись у них в голове. Также они должны были записывать случаи позитивного и негативного поведения в отношениях в тот же день, например: "Я сказала своему партнеру, что я его люблю" или "Я раскритиковала своего партнера".

Исследование показало, что пары предпринимают гораздо больше действий, способствующих развитию отношений, если в их сексуальных фантазиях присутствует их партнер. В частности, они чаще говорили комплименты или проявляли больше ласки.

Кроме того, ученые пришли к выводу, что те, в чьих сексуальных фантазиях присутствовал собственный партнер, более положительно воспринимали потом не только свою вторую половинку, но и отношения в целом, говорится в статье.

Хотя фантазии и существуют только у нас в голове, они воздействуют и на реальный мир, отмечает автор исследования Гурит Бирнбаум.

Грезы о сексе с другими, конечно, могут дать новый сексуальный стимул, однако пустить в свой мир фантазий собственного партнера - гораздо лучше для отношений в долгосрочной перспективе, передает издание.