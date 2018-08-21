Русские уже не главные враги Чешской Республики

В коллективном бессознательном чехов на протяжении всей второй половины XX века главный враг их страны располагался в Москве, пишет обозреватель французской Le Figaro Рено Жирар.

21 августа 1968 года на рассвете, по приказу Леонида Брежнева (украинского коммуниста, который тогда был хозяином Кремля), танки стран Варшавского договора захватили Чехословакию для того, чтобы уничтожить ветер свободы Пражской весны. По этому случаю Брежнев разработал свою теорию "ограниченного суверенитета" стран Восточной Европы, формально являвшихся союзниками СССР в рамках Варшавского договора, напоминает автор.

В 1968 году почти все чешские интеллектуалы были на стороне Пражской весны. "Нормализация", последовавшая за советским вторжением, не была столь безжалостной, как принудительное обращение в коммунизм в 1948 году, однако оказалась суровой: все интеллектуалы, которые добровольно не покинули родные места, были изгнаны со своих должностей преподавателей, ученых, издателей, кинорежиссеров и журналистов и вынуждены были заниматься неквалифицированным ручным трудом, отмечает журналист.

Именно это случилось, например, с Милошем Земаном, нынешним президентом Чехии, переизбранным на свой пост в январе этого года. Молодой экономист Земан вступил в реформаторскую Коммунистическую партию Дубчека во время Пражской весны. В 1970 году он был из нее исключен за несогласие со вводом в свою страну войск "братских" стран Варшавского договора и потерял работу, говорится в статье.

В ходе своей политической карьеры Земан эффективно боролся за вступление Чехии в НАТО и Евросоюз. После аннексии Крыма Россией в 2014 году и в момент, когда кто-то еще думал, что русские танки в любой момент могут обрушиться на Украину, Земан публично ратовал за превентивное развертывание сил НАТО на западе этой страны. То есть Земан явно не пешка Кремля, утверждает Жирар.

Интересно в нем то, что он систематически отказывается от антироссийской позиции, указывает обозреватель. 9 мая 2015 года, когда стало ясно, что российская армия не станет захватывать Украину, Земан отправился в Москву для участия в параде в честь 70-й годовщины победы над нацизмом. Тем, кто его критиковал, он ответил: "Разве не благодаря русским мы, чехи, не обязаны говорить: "Хайль Гитлер"?"

Как объяснить подобный стратегический поворот чешского народа, который сохраняет свою привязанность к Евросоюзу? - задумывается автор статьи. Россия больше не ощущается чехами как их главный враг. "Враг - это та антицивилизация, которая простирается от Северной Африки до Индонезии. В ней живут два миллиарда человек, и она финансируется отчасти продажей нефти, отчасти незаконной торговлей наркотиками", - провозглашает начиная с 2011 года Милош Земан.

Как и их соседи из Вишеградской группы, чехи напуганы проблемами, которые европейцы сами себе создали приемом мусульманских мигрантов, комментирует Жирар. Чехи отказываются от мигрантов, которых Франция и Германия просят принять в их стране. В качестве беженцев с Ближнего Востока они согласны лишь на христиан. С 1968 по 2018 год у чешского народа полностью изменилось ощущение угрозы, пришедшей из-за рубежа, подытоживает издание.