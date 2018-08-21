Закрытие Business France в России спутало все карты

По общему мнению французских предпринимателей, уже живущих в России, такая ситуация очень выгодна для частных консультантов, пишет корреспондент Le Monde.

Объявленное 16 июля закрытие представительства агентства Business France в России вызвало дипломатическую перепалку между посольством Франции в Москве и российским МИДом. Первое упоминает о "значительном ухудшении" условий своей работы в стране, второе возражает ему, отмечая, что юридический спор в мае 2017 года между Business France и двумя его российскими сотрудниками пролил свет на несовместимость коммерческой деятельности агентства с его дипломатическим статусом, говорится в статье.

Французская дипломатия не слишком торопилась защищать свое торговое представительство в России. Причина: в плане перезапуска внешней торговли, представленном в феврале премьер-министром Эдуаром Филиппом, предусмотрено то, что отныне "Business France и торговые палаты будут объединены". Как расшифровывает один дипломатический источник, "конкретно это означает закрытие представительств Business France повсюду, где развиваются торгово-промышленные палаты". Именно так происходит в России. Конфликт вокруг российского представительства ее государственного агентства позволил Франции свалить на Россию вину за закрытие, решение о котором на самом деле было принято уже несколько месяцев назад, комментирует автор статьи.

"Очень жаль, так как они делали нужную работу, - сокрушается один французский предприниматель, живущий в России несколько десятилетий. - Помимо России, они охватывали и большую часть постсоветского пространства".

По общему мнению французских бизнесменов, живущих в России, услуги, оказанные Business France, без труда будут заменены частными игроками, присутствующими на рынке. Главная неизвестная касается изменения расценок, отмечает журналист.

"Вполне вероятно, что цены поднимутся, поскольку ранее они были субсидируемыми", - прогнозирует руководитель одной крупной французской компании. И продолжает: "На большие промышленные группы это не подействует. Они и так не прибегали к услугам Business France. Однако отправленный сигнал говорит о бедствии. Если посольство Франции не способно защитить даже свое собственное торговое представительство, то какой защиты следует ожидать от французского МИДа в России? Французское дипломатическое лобби в России проявило свою слабость, и это дело показало крупным компаниям, что они могут рассчитывать только на самих себя".