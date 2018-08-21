Олег Сенцов может умереть каждую минуту

На 100-й день голодовки украинского кинорежиссера Олега Сенцова десятки деятелей, среди которых словенский философ Славой Жижек и французский экономист Кристиан Тобира, требуют его немедленного освобождения. Коллективное письмо публикует французское издание Le Monde.

"10 июня 2014 года деятели кино всего мира уже просили об освобождении Олега Сенцова. Тщетно. Переносившийся несколько раз судебный процесс, расцениваемый Amnesty International как "сталинский", завершился 25 августа 2015 года осуждением Сенцова. Его гражданство было изменено для того, чтобы можно было его судить. Россия приговорила его к 20 годам колонии строгого режима с отбыванием за Полярным кругом", - указывают авторы письма.

"Далее последовали международные петиции, исходившие от мира кино, артистических и интеллектуальных кругов. По просьбе европейских режиссеров самые крупные кинофестивали в своих жюри сохраняют место для Олега Сенцова", - говорится далее.

"Но руководители демократических государств, особенно в Европе, снова остаются почти безмолвными, позволяя длиться этой ситуации, подобно тому, как они это постоянно делали в последние годы и продолжают делать сейчас, перед лицом поддержки, оказываемой Владимиром Путиным одной из самых кровавых диктатур нашего времени, диктатуре Башара Асада, несущего ответственность за войну, в которой в Сирии за 7 лет уже погибли более 350 тыс. человек", - пишут деятели культуры.

"В этом контексте руководители ФИФА примкнули к числу тех, кто служит замыслам Путина, предоставив ему возможность организовать ЧМ по футболу в 2018 году", - полагают авторы письма.

"В XXI веке невообразимо, чтобы западные демократии давали согласие на проведение подобного состязания в России, при том, что эта страна держит в заточении своих политических противников, будь они украинцами или нет", - говорится в письме.

"Однако права футбола вытеснили права народов", - заявляют авторы.

"Когда Олег Сенцов понял, что ЧМ состоится и что аннексированные территории и оппозиционеры, содержащиеся в тюрьмах, будут приняты как факт, он решил не давать Владимиру Путину всецело извлекать выгоду из мирового спортивного события, с помощью которого тот рассчитывал добиться западной забывчивости. Тем самым Сенцов стремился внести помеху в вездесущий медийный шум вокруг мундиаля посредством своей голодовки", - считают деятели.

"Это превращает его поступок в важнейшую политическую акцию, которая, независимо от своего исхода, будет вписана в историю умалчиваний, компромиссов и низостей, проявляемых уже более десяти лет европейскими демократиями в отношении Владимира Путина", - говорится в коллективном письме.

"Расчет Владимира Путина оказался точным. Западные руководители выразили чисто формальные протесты, но все они приехали на ЧМ (достойным исключением стали британцы, обвинившие Кремль в убийстве на их территории экс-агента ФСБ)", напоминают авторы.

"Если бы участники группы Pussy Riot не захватили футбольное поле вечером на финальном матче, от ЧМ осталось бы лишь воспоминание о его "великолепной организации", о чем безудержно твердили президент ФИФА и почти все СМИ", - комментируют авторы.

"Олег Сенцов может умереть в любой момент, каждая минута может стать последней", - говорится в письме.

"Если сегодня что-то еще можно спасти с помощью политических утверждений со стороны западных демократий, то со смертью Олега Сенцова они потерпят окончательное поражение. Своей битвой, которую Сенцов, к несчастью, ведет без реальной поддержки, он проясняет, какими должны быть ценности XXI века, с тем чтобы демократии не повторяли ошибок XX века, когда они сами вскармливали монстров, готовых их сожрать", - указывают деятели культуры.

"Сегодня, в 100-й день голодовки, мы вновь обращаемся с призывом к европейским руководителям применить все их полномочия и средства давления, позволяющие добиться немедленного освобождения украинского кинорежиссера Олега Сенцова", - резюмируют авторы коллективного письма.