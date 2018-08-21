МИД Германии предотвратил депортацию таджикского оппозиционера

В федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн в последнюю минуту была отменена запланированная на понедельник депортация таджикского оппозиционера Мухаммада Сидика Файзрахмонова, сообщают журналисты Der Spiegel Маттиас Гебауэр и Кристоф Сидов. По информации немецкого издания, в дело вмешалось министерство иностранных дел ФРГ, указав на то, что в Таджикистане оппозиционерам угрожает опасность.

На родине Файзрахмонов состоял в Партии исламского возрождения Таджикистана. Долгое время партия представляла собой крупнейшее оппозиционное движение Таджикистана, однако в 2015 году она была запрещена правительством под предлогом того, что она является террористической организацией. Из-за суровых репрессий многие активисты партии бежали за границу, повествуют журналисты.

Файзрахмонов отреагировал на отмену депортации с явным облегчением. "Такая хорошая новость к мусульманскому празднику жертвоприношения! Я очень счастлив", - поделился оппозиционер в разговоре с изданием.

В ответ на запрос Der Spiegel в МИД ФРГ сообщили, что "после предоставления новых данных" из министерства соответствующее отделение Федерального ведомства Германии по делам миграции и беженцев перепроверит дело Файзрахмонова. То, что МИД ФРГ напрямую вмешивается в одно из дел по депортации, достаточно необычно, отмечают Гебауэр и Сидов.

Вмешательство МИДа иллюстрирует явные разногласия о политике депортации внутри федерального правительства, полагают журналисты. В то время как министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (ХСС) без конца требует высылать из Германии большее количество иностранцев, не имеющих права на пребывание в стране, министры из партии СДПГ призывают к точной проверке каждого отдельного случая.

Ранее непонимание со стороны немецкого МИДа вызвало дело молодого уйгура, представителя мусульманского меньшинства, подвергающегося гонениям в Китае. В апреле он был депортирован из Германии, несмотря на то, что его заявление на предоставление убежища еще находилось на рассмотрении. После того как молодой человек прибыл в Пекин, он исчез. На запросы немецкого МИДа о судьбе депортированного уйгура китайские дипломаты не отвечают, передает издание.