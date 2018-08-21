Путин: друг, добрый друг...

Появление Владимира Путина на свадьбе австрийского министра иностранных дел имеет более давнюю предысторию, чем предполагалось, утверждает австрийское издание Der Standard.

По словам самого шефа Кремля, Карин Кнайсль была первой представительницей Австрии, с которой у него сложились многолетние дружеские отношения. "Как утверждают СМИ, они познакомились еще в 2001 году в ходе российско-американского саммита в Словении", - говорится в статье.

Однако российско-австрийские отношения ни в коей мере нельзя сводить к дружеским отношениям этих двух политиков, утверждает Der Standard. "Путин демонстративно поддерживает хорошие отношения с руководителем австрийского отделения российского МИДа Маргот Клестил-Лёффлер, с которой он знаком почти два десятилетия, в том числе, и потому, что она в течение 5 лет была послом Австрии в Москве".

Представители австрийской экономики, говорится далее, входят в число тех, кто требует отмены антироссийских санкций. "Известным представителем австрийской экономики со связями в России является глава концерна OMV Райнер Зееле. 57-летний топ-менеджер, прежде чем возглавить концерн, много лет работал в Москве, возглавляя компанию Wingas - в то время это было совместным предприятием Wintershall и "Газпрома", - передает Der Standard.

Хорошие контакты наладил в Москве и экс-гендиректор Magna Зигфрид Вольф, возглавляющий вместо попавшего под санкции Олега Дерипаски автомобильный концерн ГАЗ.

"Пикантной" издание называет работу некоторых австрийских политиков в российских компаниях. "Экс-министр финансов Ганс-Йорг Шеллинг всего через три месяца после ухода со своего поста взялся за вызывающий неоднозначные оценки проект "Северный поток-2" в качестве советника в концерне "Газпром". Экс-канцлер Вольфганг Шюссель с апреля входит в наблюдательный совет российского телекоммуникационного концерна МТС".