В 1968 году советские танки, сегодня - российские байкеры

Новая "европейская штаб-квартира" российской байкерской группы "Ночные волки", открывшаяся в Словакии, вызывает противоречивую реакцию в стране. Политики бездействуют, а эксперты в области безопасности предупреждают о последствиях российского влияния, пишет постоянный автор Sueddeutsche Zeitung Пауль Катценбергер.

Ростислав Кальнович, молодой инженер-строитель из Братиславы, как и многие его соотечественники, обеспокоен тем, что Россия может попытаться проникнуть в Словакию. "Но в то время как представители его окружения ничего не предпринимают, Ростислав решил действовать", - говорится в статье.

В середине июля, напоминает журналист, российское прокремлевское байкерское движение "Ночные волки" при поддержке российского посольства в Братиславе обрело "европейскую штаб-квартиру" в местечке Дольна Крупа на западе страны. "Словаки спрашивают себя: представляют ли байкеры угрозу для безопасности небольшой страны, входящей в ЕС и НАТО?"

"Репутация "волков" доверия не внушает: в России их считают чем-то вроде личной гвардии российского президента Путина. Они придерживаются ультранационалистических, гомофобных и женоненавистнических позиций. Их лидер Александр Залдостанов (...) превозносит Сталина и восторженно отзывается об аннексии Крыма. Движение, насчитывающее около 5 тыс. членов, внесено в санкционный список США и обвиняется в поддержке пророссийских повстанцев на Украине".

Обеспокоен и Ростислав Кальнович - его сомнения усиливает и годовщина ввода советских танков в Чехословакию 21 августа 1968 года. Для чехов и словаков события Пражской весны остаются травматичным моментом истории их стран, пишет автор публикации.

Как рассказал Кальнович интернет-изданию týždeň, когда он на фото в интернете увидел, что на территории "штаб-квартиры" "Ночных волков" размещена военная техника вплоть до танков, ему это показалось чересчур.

25-летний инженер-строитель решился на акцию протеста. Для этого он воспользовался знаменитой фотографией словацкого фотографа Ладислава Биелика, очевидца событий 1968 года, на которой изображен человек с обнаженным торсом перед советским танком в Братиславе. "Эта фотография облетела весь мир и стала на Западе символом подавления Пражской весны", - передает SZ.

В минувшую пятницу Кальнович разместил это фото на плакате и выставил тот в городе Трнава, в 10 км от Дольны Крупы. Плакат выполнен в виде почтовой открытки, адресованной "Ночным волкам", с подписью: "Мы были не рады вам в 1968-м. Не хотим видеть вас и в 2018-м".

Эта открытка, по задумке словака, должна быть размещена в интернете, чтобы ею могли делиться как можно больше людей, говорится в статье.

"Байкерское движение возлагает на новую штаб-квартиру административные функции: здесь будут обрабатываться заявки на вступление в ряды новых потенциальных членов из Центральной и Западной Европы. Кроме того, в Дольне Крупе планируется организовать музей, посвященный советским мотоподразделениям, принимавшим участие во Второй мировой войне", - передает автор статьи.

"Но как бы ожесточенно ни выступали многие жители против новых соседей, городские власти относятся к ним благосклонно", - пишет Катценбергер.

Чтобы рассеять все сомнения, глава словацкого подразделения "Ночных волков" Йозеф Хамбалек, "которому, по слухам, принадлежит участок, выделенный под штаб-квартиру", пригласил в Дольну Крупу семерых членов городского совета. "Его наступление шармом принесло желаемые результаты", - замечает автор статьи. "Из этого получился бы изумительный музей с экспонатами, которые так просто и не увидишь", - заявила после визита член совета Яна Лехотова. Три активиста из "Ночных волков" показались ей очень симпатичными. "Это люди в возрасте, главы семейств. Я не могу себе представить, что они могли бы быть бандитами. Абсолютно абсурдно здесь чего-то опасаться", - добавила она.

Теофил Михалович, бургомистр Дольны Крупы, который также побывал в новой штаб-квартире "волков", разрывается на два фронта. "Если он будет настаивать на том, чтобы этот участок использовался в сельскохозяйственных целях, как это прописано в документах (и на чем настаивают местные активисты. - Прим. ред.), то, скорее всего, не получит поддержки в городском совете. Если он оставит все как есть, то настроит против себя Кальновича и других активистов", - передает издание.

Бургомистр предпочел другое решение: он снял с себя ответственность, переложив его на ведомство по надзору в сфере строительства. "Скорее всего, теперь все увязнет в бюрократическом болоте", - говорится в статье.

"После того, как стало известно, что "Ночные волки" по крайней мере один раз уже принимали у себя в новой штаб-квартире членов сомнительной околовоенной группы "Словацкие рекруты" и проводили совместные стрелковые занятия, всполошились уже и в Минобороны вместе с разведкой. Однако санкций за этим не последовало", - пишет автор публикации.

По мнению Даниэля Мило из словацкого аналитического фонда Globsec, разногласия, наметившиеся в правительстве страны в связи с "Ночными волками", являются одной из целей, которые преследует Кремль, поддерживая байкерское движение. "Это давно известная стратегия гибридной войны, взятая на вооружение Москвой: подпитывать распри внутри тех стран, которые считаются противниками", - говорит эксперт по вопросам безопасности. "Мы это наблюдали в случае с "Брекзитом" - Россия поддерживала сторонников выхода из ЕС, а также в ходе выборов в Западной Европе и США, когда Москва поддерживала популистов, чтобы подорвать демократический консенсус".

В этом плане, замечает журналист, Словакия отлично подходит для планов России. Согласно исследованиям, словаки в сравнении с другими народами региона наиболее дружелюбно настроены в отношении русских.

Гибридная война, частью которой становятся и "Ночные волки", может приобрести в Словакии совершенно иные масштабы, чем в других странах. "С одной стороны, действительно смешно, что кучка байкеров с несколькими единицами военной техники где-то на отшибе может вызвать такой переполох", - говорит Мило. "С другой - в перспективе последствия могут быть весьма опасными. Русские переступили через порог открытой двери и понемногу расширяют свое влияние, укрепляя связи с такими пророссийски настроенными группировками, как "Словацкие рекруты", - отмечает эксперт.

В следующем году в Словакии пройдут президентские выборы. Нынешний президент, проевропейски настроенный политик Андрей Киска участвовать в них не будет. По словам Мило, сегодня наблюдается активность некоторых пророссийски настроенных кандидатов. "Мы можем настраиваться на то, что Кремль попытается оказывать влияние. Нам нужна, наконец, стратегия против гибридной войны, отвечающая вызовам XXI века". Теперь войны ведутся не с помощью танков, а посредством дезинформационных и пропагандистских кампаний, кибератак и, если нужно, при поддержке байкеров, заключает автор.