21 августа 2018 г. Анатолий Курманаев | The Wall Street Journal Неожиданная союзница Путина в его противостоянии с Западом - председатель его Центробанка "После того как глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в прошлом году вознамерилась закрыть крупный банк за предполагаемую фальсификацию счетов, Генпрокуратура страны издала предписание оставить банк в покое", - пишет The Wall Street Journal, тут же сообщая, что Набиуллина все равно закрыла банк. Журналист Анатолий Курманаев пишет: "За пять лет пребывания на своем посту Набиуллина закрыла сотни слабых банков, обуздала отток российских капиталов за границу и преобразовала монетарную политику, чтобы снизить инфляцию до рекордно низкой отметки. Благодаря этому она завоевала необычайную свободу в области принятия жестких решений, даже если при этом приходится попирать интересы могущественных групп". "Считать Набиуллину всего лишь руководителем Центробанка - значит недооценивать значимость ее роли. В ситуации, когда президент Путин стремится вернуть России статус великой державы, бросая вызов США и Европе в разных местах - от Сирии до Украины, профессиональная обязанность Набиуллиной - укреплять экономику, ограждая ее от санкций и волатильности на рынках нефти. Способность России продолжать ее поход во многом зависит от того, в силах ли Набиуллина сохранить стабильность финансовой системы. Если учесть, что банковская система в России неупорядоченная, пронизанная коррупцией, то задача это сложная. У Набиуллиной есть трудности с регулированием деятельности некоторых госбанков, как говорят аналитики, а ее работа осложнилась теперь, когда над Москвой нависли новые санкции США из-за совершенной в Великобритании атаки с применением нервно-паралитического газа против бывшего сотрудника российских спецслужб. Москва многократно отрицала причастность к этой атаке", - пишет издание. "В интервью Набиуллина сказала, что сосредоточилась на оздоровлении российского банковского сектора", - пишет газета. "Всем стало ясно, что надо что-то делать, - сказала она. - В обстоятельствах, когда мы столкнулись с внешними вызовами и геополитическими рисками, финансовая система должна была сделаться очень сильной и стабильной". Автор отмечает, что у Набиуллиной есть и хулители. В их числе - "президентские советники и промышленники, которые говорят, что ее сфокусированность на инфляции и железном регулировании душит экономику", пишет газета. "Невзгоды банков замедляли восстановление российской экономики, что убедило Путина в необходимости действовать. В лице Набиуллиной он узрел лояльного человека, обладающего опытом и решимостью для очищения финансовой системы, говорят два источника, которые в то время были советниками правительства", - пишет издание. "И все же, говорят аналитики, у Набиуллиной трудности с регулированием российских не очень больших, малорезультативных государственных банков, руководители которых часто считают их своими вотчинами. Эти банки держатся на плаву благодаря постоянным вливаниям государственных средств, которые были направлены руководителями на побочные активы - от супермаркетов до железнодорожных вагонов. По данным Fitch Ratings, за первые четыре года работы Набиуллиной в ЦБ без малого триллион рублей государственных средств (около 16 млрд долларов по сегодняшнему курсу) был переведен всего трем государственным банкам - ВТБ, Газпромбанку и Россельхозбанку. Все эти банки до сих пор отягощены неоплатными долгами или неликвидными активами", - говорится в статье. Автор сообщает: "Набиуллина сказала, что ко всем банкам применяются одни и те же правила регулирования, и добавила, что закрыла несколько региональных государственных кредитных учреждений". ЦБ также подвергся критике за то, что в прошлом году оказал помощь трем крупным частным банкам, в том числе банку "Открытие", напоминает издание. "Набиуллина сказала, что "Открытие" - банк, который "слишком велик, чтобы потерпеть банкротство", и что там требовалось спешное поглощение, дабы избежать финансового кризиса", - пишет автор. "Хотя очистка финансового сектора почти завершена, сказала она, она видит более масштабные проблемы для российской экономики в целом", - сообщает также издание, пересказывая интервью Набиуллиной. "Предыдущая модель экономического роста (с потреблением в качестве движущей силы. - Прим. авт.) исчерпана", - сказала она. Издание пишет: "Ее скромные экономические прогнозы постоянно отстают от целей Путина, которых, по ее словам, можно достичь только посредством глубоких, непопулярных перемен в системе. Даже если цены на нефть вырастут до 100 долларов (за баррель. - Прим. ред.) с нынешних 65, сказала она, "крайне маловероятно, что рост нашей экономики сможет превысить 1,5-2% в год". Источник: The Wall Street Journal