21 августа 2018 г. Сумати Редди | The Wall Street Journal Упражнения, которые больше всего помогают психическому здоровью "Мы предполагаем, что физические упражнения улучшают наше психическое здоровье. Но какого рода упражнения оказывают наиболее эффективное воздействие?" - задается вопросом колумнистка The Wall Street Journal Сумати Редди. "Исследователи, изучающие связь между физической активностью и психическим здоровьем, обнаружили, что лучшие результаты дают командные виды спорта, далее следует велосипед - дорожный или тренажер", - говорится в статье. В исследовании, опубликованном в этом месяце в журнале Lancet Psychiatry, было обнаружено, что физические упражнения, обычно осуществляемые в группах, - например, в командных видах спорта или занятиях в спортзале - приносят большую пользу, чем бег или ходьба, отмечает издание. Исследователи оценивали состояние психического здоровья на основе опросов участников. Респонденты должны были ответить, сколько дней за прошлый месяц их психическое здоровье "не было благополучным" в связи со стрессом, депрессией или эмоциональными проблемами, говорится в статье. Люди, занимающиеся такими видами спорта, как футбол или баскетбол, сообщали о "неблагополучных днях" на 22,3% реже, чем те, кто вообще не занимается спортом. Бегуны сообщили о результатах, лучших на 19%, в то время как люди, выполнявшие работу по дому, - на 11,8%, передает автор. В дополнительном исследовании ученые обнаружили, что йога и тайцзи, объединенные в категорию рекреационных видов спорта при первоначальном анализе, дают уменьшение "неблагополучных" дней на 22,9%. Адам Чекруд, один из руководителей исследования, преподает психиатрию в Йельском университете. Он утверждает, что командные виды спорта могут приносить дополнительную пользу из-за социального компонента, а йога и тайцзи способствуют развитию самоосознанности, что часто считается благоприятным для психического здоровья, говорится в статье. Исследователи также обнаружили, что люди, занимающиеся тренировками от 30 до 60 минут, имели лучшие психологические показатели, при оптимальной продолжительности в 45 минут. Больше упражнений - не всегда лучше, отмечает издание. "Более 90 минут тренировок - и дополнительные преимущества исчезают", - отмечает Чекруд. "Менее масштабные исследования выявляли, что физические упражнения уменьшают депрессию, причем рандомизированные контролируемые исследования показали, что упражнения вместе с антидепрессантами действуют лучше, чем одни антидепрессанты", - говорится в статье. "Однако некоторые исследования поднимают вопросы о подобной взаимосвязи, позволяя предположить, что, возможно, люди, страдающие депрессией, меньше занимаются спортом в связи с этим заболеванием", - отмечает автор статьи. Источник: The Wall Street Journal