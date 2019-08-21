В России свобода называется Telegram

"(...) Эпопея с зашифрованными сообщениями Telegram отражает извилистую историю отношений между интернетом, СМИ и российской властью. Мессенджер Telegram, созданный в 2013 году для того, чтобы позволить пользователям интернета общаться без слежки со стороны российской политической полиции (ФСБ), которая имеет доступ ко всем серверам на территории Российской Федерации, быстро превратился в излюбленную блоговую платформу для информаторов. Telegram гарантирует анонимность пользователей и шифрует передаваемую информацию", - пишет журналист Le Figaro Эммануэль Гриншпан.

"(...) Telegram стал островком свободы, его существование знаменовало собой нарушение порядка в стране, где интернет-пользователи рискуют получить тюремные сроки за посты и даже за то, что они просто делятся в сети информацией, содержащей критику власти, Церкви или официальной версии истории", - указывает автор статьи.

"История Telegram приняла комичный оборот с апреля 2018 года, когда российский интернет-полицейский Роскомнадзор заблокировал мессенджер в России на том основании, что тот отказался передавать свои ключи шифрования ФСБ. Через неделю пользователи "телеги" (локальное прозвище мессенджера) начали испытывать трудности при просмотре блогов. Затем все снова заработало отлично, хотя сотни российских и зарубежных сайтов стали недоступными. В ходе своей ожесточенной борьбе против Telegram Роскомнадзор заблокировал десятки миллионов IP-адресов - включая те, которые находились на совершенно законных серверах, таких как Google, - но Telegram сумел увернуться с неуловимой гибкостью", - говорится в статье.

"В результате через год после блокировки Телега функционирует без проблем. Более того, мессенджер используется парламентариями и сотрудниками Кремля для общения с журналистами. А Роскомнадзор продолжает лязгать оружием, объявляет тендеры и готов выделить из бюджета 20 млрд рублей (282 млн евро) на разработку новой технологии блокировки Telegram", - пишет Le Figaro.

"Одновременно с этим спецслужбы стали преследовать некоторых наиболее влиятельных анонимных блогеров, как это случилось со "Сталингулагом" - самым популярным блогером Telegram, имеющим 377 тыс. подписчиков. За сатирическим ником "Сталингулаг" скрывался голос, ежедневно изматывавший российскую власть своим язвительным и грубым юмором, смешанным с абсурдом. Но когда в мае прошлого года полиция устроила обыск в квартире восьмидесятилетних родителей блогера в Махачкале, на Кавказе, тот сбросил маску. И мир с изумлением обнаружил парализованного москвича, страдающего спинальной мышечной атрофией, прикованного к инвалидной коляске. С точки зрения имиджа, это стало новой победой для Telegram", - резюмирует журналист.