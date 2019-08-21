"Нехватка воды настигнет нас быстрее, чем повышение температуры"

"Ни одна из целей ООН в области устойчивого развития (ЦУР) не будет достигнута без надлежащего управления водными ресурсами", - утверждает Жан-Луи Шоссад, глава компании Suez [которая работает в секторах очистки воды и управления отходами], в интервью Le Figaro. ООН называет его "пионером" целей в области устойчивого развития.

"(...) Правила игры должны определять правительства, а компании должны мобилизоваться, чтобы привнести необходимые технологии. Эффективное решение проблемы управления водными ресурсами включает продвижение многостороннего взаимодействия между государственным и частным секторами", - считает эксперт.

"Правительства должны помочь сельскому хозяйству перестроиться, применять меньше химикатов, чтобы сократить загрязнение нитратами, что является главной проблемой, когда речь заходит о качестве воды в развитых странах", - отмечает Шоссад.

"(...) Устойчивое управление и справедливое распределение ресурсов являются вопросами развития, а также устойчивого мира. Необходимо срочно защитить наши ресурсы. Слишком часто мы воспринимали воду как некую данность. Чтобы исправить это, существуют технологические решения, но необходимо также взывать к гражданскому сознанию", - утверждает эксперт.

"Такие страны, как Индия и Китай, или, например, такие регионы, как Калифорния, не могут продолжать использовать огромные ресурсы подземных вод, для пополнения которых иногда требуются сотни лет", - отмечает Шоссад.

"(...) Вода не может считаться таким же товаром, как любой другой, именно потому, что она является жизненно важным ресурсом. Кстати, ни один пользователь не платит реальную цену за те инвестиции, которые осуществляются для получения доступа к воде. На классическом капиталистическом рынке поощряется потребление, а в случае воды следует поощрять экономию. Многооборотная экономика состоит в том, чтобы создавать богатство, потребляя как можно меньше ресурсов", - поясняет собеседник издания.

"Нельзя говорить о климатических изменениях, не говоря о демографической проблеме и о воде. Поверьте мне, в глобальном масштабе нехватка воды затронет нас намного скорее, чем повышение температуры...", - предупреждает Шоссад.