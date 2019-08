21 августа 2019 г. Эндрю Креймер | The New York Times После того, как станции ядерного мониторинга отключились , объяснения России изменяются "В дни после ядерной аварии на российском военном объекте в Белом море четыре станции ядерного мониторинга, отсылающие данные с российской территории в международную мониторинговую сеть, прекратили передавать информацию. Во вторник высокопоставленный российский чиновник заявил, что страна не обязана передавать данные этих датчиков в сеть, что вызывает обеспокоенность тем, что Кремль скрывает сведения о серьезности радиоактивного загрязнения, вызванного инцидентом на севере России", - передает The New York Times. "Таинственный сбой четырех станций, являющихся частью глобальной системы, созданной базирующейся в Вене организацией, уже разжег опасения по поводу того, что произошло 8 августа. (..) С тех пор российское правительство почти ничего не сообщило, и информационный вакуум наполнили слухи, неполные заявления и западный анализ, - говорится в статье. - Российские ученые, в конце концов, признали, что ядерное устройство испустило радиацию, а американские чиновники, включая президента Трампа, предположили, что взрыв связан с новым типом крылатой ракеты с ядерным двигателем, которую НАТО называет Skyfall. Президент России Владимир Путин заявил в понедельник, что авария не представляет угрозы для общества, хотя российские чиновники так и не раскрыли, сколько радиации было выброшено". "По словам пресс-секретаря венской Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (Договор о запрещении испытаний от 1996 года соблюдается многими государствами, но формально так не вступил в силу, так как некоторые страны не подписали и не ратифицировали его , напоминает газета), 10 августа две станции ядерного мониторинга международной сети, расположенные относительно близко к месту аварии, в Дубне и Кирове, перестали передавать сведения. Она попросила не указывать ее имени в соответствии с политикой организации, - пишет The New York Times. - Еще две станции, в Билибино и Залесово в Сибири, отключились 13 августа, утверждает организация, занимающаяся мониторингом договора. По заявлениям организации, две станции возобновили работу во вторник, хотя сразу было неясно, какие именно (...)." "После того, как автоматизированные станции вышли из строя, наблюдатели поинтересовались причиной. Российские власти, управляющие станциями, которые обычно отправляют данные в режиме реального времени в Вену, заявили, что у них возникли технические проблемы - или, по словам пресс-секретаря, "проблемы связи и сетевые проблемы". Однако заявление, которое сделал во вторник заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, похоже, противоречит этим словам. Он сообщил агентству "Интерфакс", что передача данных датчиков является добровольной, и что Россия приняла решение передавать данные, но договор ее к этому не обязывает", - отмечается в статье. "Эти данные, возможно, могли бы помочь определить характер инцидента и степень радиоактивного загрязнения - потенциально помогая людям решить, принимать ли лекарство для защиты от радиации, такое как йод, но также, возможно, раскрывая военные секреты о том, что произошло", - предполагает The New York Times. (...)Комментарий Рябкова "показал, что причиной прерванной работы было решение Москвы, а не техническая неисправность четырех станций (...)", пишет газета. Между тем, газета также упоминает о видео, опубликованном российским новостным сайтом Newsader Analytics, "на котором российский солдат обсуждает вопросы безопасности с жителями деревни Нёнокса, расположенной недалеко от испытательного полигона. Солдат предупредил их, чтобы они не трогали неизвестные объекты, которые выбрасывает на берег Белого моря, предполагая, что радиационные риски сохраняются (...)", говорится в статье. Источник: The New York Times