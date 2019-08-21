Настало время изменить взгляд на асексуальность

"Асексуальный человек не чувствует полового влечения к другим людям. Сообщество асексуалов представляет собой 1% мирового населения, однако о нем практически не пишут СМИ", - повествует издание Slate.fr.

"(...) Люди не знают, что такое асексуальность или имеют о ней неверное представление. Они часто думают, что это психическое заболевание или какая-то проблема, но нет, это сексуальная ориентация", - поясняет Шэри Б. Эллис, сопредседатель группы Ace Los Angeles.

"Недостаток знаний, а также представление этого явления в СМИ возымели свои последствия, - говорится в статье. "Всю жизнь я задавалась вопросом, являюсь ли я асексуалкой, но я не находила слов, чтобы это описать, - вспоминает активистка. - Люди, которые разбирались в этой теме столь же мало, как я, говорили, что мне просто нужно найти подходящего человека. И тогда я отбрасывала идею о своей принадлежности к такой группе".

"(...) 40-летний Б. только недавно осознал, что он асексуал. "Я очень тяжело переносил свое положение, - поясняет он. - Существует социальное давление - надо иметь определенное количество половых сношений в неделю, вести полноценную, то есть многообразную, сексуальную жизнь. Секс присутствует повсюду. Я думал, что со мной что-то не так. Я интересовался, не стал ли я жертвой насилия, искал признаки какой-то травмы". Сегодня Б. знает, что в нем ничего не сломано и он живет в мире с собой, однако давление со стороны СМИ остается в силе, и он по-прежнему чувствует себя "ненормальным", "отверженным", - отмечает автор публикации.

"(...) Сегодня асексуальность оказывается тем, чем была гомосексуальность до сексуальной революции 1960-х годов: люди, которые идентифицируют себя как асексуалы, не говорят об этом из страха быть заклейменными, что способствует отсутствию освещения асексуальности в СМИ, а это затрудняет для асексуалов принятие себя, и, в свою очередь, способствует малому вниманию СМИ и, следовательно, клеймению. Круг замыкается", - пишет Майард.

"И Шэри, и Б. слышали об асексуальности, но не были уверены, что этот термин относится к ним. Необходимо понимать, что, подобно гетеросексуальности, гомосексуальности или бисексуальности, асексуальность - это сексуальная ориентация, объединяющая людей с широким спектром сексуальной и романтической жизни", - отмечает издание.

"(...) В то время как некоторые асексуалы и асексуалки предпочитают быть одинокими, другие предпочитают жить в паре. Вопреки тому, что можно услышать, пара может быть счастливой и без секса. Когда у партнеров наблюдается большое различие в силе либидо, один из них может принять решение - и либо немного заставить себя, либо больше не заниматься сексом, либо вести сексуальную жизнь в другом месте. Ведь отношения во всех парах строятся на компромиссах, не так ли?" - задумывается журналистка.

"Асексуальность - отнюдь не дань моде, - говорится в публикации.- По словам Элизабет Эббот, автора книги "История безбрачия", асексуальность существовала всегда, но она была не на виду, поскольку никогда не находилась под запретом".

"По ее мнению, асексуалы начали заявлять о своей сексуальной ориентации и самоорганизоваться в начале XXI века, чему способствовала анонимность, присущая интернету, и быстрое развитие социальных сетей. (...) Благодаря деятельности активистов, с 2013 года Американская психиатрическая ассоциация признает асексуальность сексуальной ориентацией, а не патологией. Однако впереди еще долгий путь", - говорится в статье.

(...) Шэри Б. Эллис считает отсутствие асексуальности на экране неудивительным, так как те немногие сценаристы, которые понимают, что асексуальность существует, не знают, что с ней делать. К тому же, такая ориентация кажется им слишком сложной для объяснения публике, которая в этом ничего не смыслит, а также опасной для сексуальной привлекательности сериала. "Секс хорошо продается", - напоминает Шэри Б. Эллис, и включение асексуального персонажа значительно уменьшит возможность показа сексуальных сцен.

По мнению Жанин Моссуз-Лаво, социолога и автора книги "Сексуальная жизнь во Франции" (издательство La Martinière), прекращение секса вдвоем - это последнее сексуальное табу. "Существует завеса молчания над такой темой, как пары, которые больше не спят вместе. Об этом не говорят, потому что мы живем в очень сексуализированном обществе".

"В кинофильмах, в рекламе по продаже автозапчастей, в иллюстрированных журналах... секс присутствует везде, - говорится в публикации. - Социолог отмечает, что люди, которые не занимаются сексом, при виде всего этого ощущают себя неудачниками. К счастью, она отмечает определенные изменения: "Люди все больше и больше делают то, что им хочется. И считают законным делать то, что им нравится. Исчезает чувство вины от того, что человек ведет себя не так, как его родители, бабушки и дедушки".