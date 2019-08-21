Загадка Озера скелетов

"Побережье горного озера в Индии усеяно костями сотен людей. Что произошли сотни лет назад в Гималаях? Исследование дает первые ответы на вопрос о происхождении жертв", - сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

"Ученые из команды исследовательницы из Гарвардского университета Эдаоин Харни выяснили, что большое число людей стали жертвами не одного катастрофического события, а нескольких, - передает журналист Торстен Дамбек. - К тому же, было установлено, что среди жертв были и европейцы. История этого далекого места, вероятно, сложнее, чем предполагалось ранее".

"Существует множество различных предположений о том, кем были эти люди, что привело их к озеру Рупкунд и почему они здесь умерли, - отметил Нирадж Рай из Института палеонаук им. Бирбала Сахни в Лакхнау (Индия). - Были ли они солдатами? Против этой версии говорит относительно большое количество явно женских скелетов и полное отсутствие оружия. Были ли это торговцы? Также маловероятно: на таких опасных маршрутах также не встретить женщин".

Согласно местной легенде, неподобающее поведение короля и его супруги во время паломничества некогда разгневало богиню гор Нанду-Дэви, что привело к смерти всей свиты.

Загадку Озера скелетов ученые пытались разгадать с помощью самых современных методов, отмечает издание. "С помощью радиоуглеродного анализа удалось установить возраст останков. Согласно нему, люди погибли в абсолютно разное время, в двух случаях интервал составил как минимум тысячу лет. Если большинство людей погибли примерно в 800 году нашей эры, 14 человек умерли в 1800 году", - говорится в статье.

"К тому же полное секвенирование генома 38 скелетов показало, что среди погибших присутствуют представители разных генетических групп. 23 из них генетически схожи с современными жителями Индии. (...) Вторая по величине группа происходит из восточного Средиземноморья, генетически они связаны с сегодняшними жителями Греции и Крита. "Генетика скелетов нас сильно удивила. То, что были найдены люди из средиземноморского региона, позволяет предположить, что сюда приезжали люди со всего мира", - говорит Харни".

"По словам Аюши Наяка из Института изучения истории человека Общества Макса Планка в Йене, реконструкция пищевых привычек с помощью изотопного анализа также подтверждает то, что люди принадлежали к разным культурным группам. Загадка Озера скелетов, таким образом, не будет решена еще долго", - пишет Der Spiegel.