Путин компрометирует Эрдогана

"Россия и Турция обещали людям в сирийском Идлибе безопасность. Однако тысячи убитых и сотни тысяч беженцев свидетельствуют: Эрдогану нечего противопоставить бесцеремонности Путина", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"Вероятно, турецкое правительство было очень уверено - или очень наивно, - отмечают журналисты Максимилиан Попп и Кристоф Сидов. - Не приняв особых мер безопасности, оно отправило несколько военных конвоев через провинцию Идлиб на севере Сирии в направлении деревни Морек". Там находится один из наблюдательных пунктов турецкой армии. "Президент Реджеп Тайип Эрдоган, очевидно, хотел просигнализировать, что его правительство не бездействует, наблюдая за недавним наступлением сирийской армии в центре повстанцев Идлибе. Одновременно он, вероятно, рассчитывал на то, что российское правительство, важнейший союзник Башара Асада, предотвратит атаку на турецкие подразделения. Теперь за эту беспечность пришлось заплатить. В понедельник турецкое правительство сообщило, что один из конвоев был обстрелян с воздуха - вероятно, сирийскими ВВС", - говорится в статье.

"Инцидент показывает, как быстро гражданская война в Сирии может обостриться, несмотря на то, что она идет уже девятый год. Асад решительно настроен полностью отвоевать у повстанцев Сирию с помощью Москвы и иранского режима - неважно, какими средствами. И пока мир большей частью равнодушно наблюдает за сирийской катастрофой, лишь Анкара однозначно заступается за повстанцев", - указывает издание.

Эрдоган хочет воспрепятствовать взятию Асадом Идлиба. "Прошлой осенью Эрдоган добился от президента Владимира Путина прекращения огня, на время остановившего наступление на Идлиб. Тогда оба президента заверили, что обеспечат безопасность мирному населению. Однако ни Эрдоган не сдержал своего обещания предпринять решительные действия против джихадистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) в Идлибе, ни Путин и Асад не отказались от своей цели вернуть провинцию под контроль правительства в Дамаске".

"Теперь Эрдоган стоит перед дилеммой: чтобы серьезно сдержать наступление Асада, ему необходимо отправить в Идлиб значительно больше солдат, что вызовет сильные волнения среди уставшего от войны турецкого населения. Однако без усиления он будет зависеть от благосклонности Путина", - пишет издание.

Несмотря на то, что турецкий военный пост в Мореке почти полностью окружен сирийскими правительственными войсками и их союзниками, Анкара не намерена отказываться от него, но именно этого, очевидно, требует Москва.

"Однажды Турция и Россия уже стояли на пороге войны, когда в 2015 году турецкая армия сбила российский самолет в воздушном пространстве Сирии. После того, как Эрдоган извинился за инцидент, обе стороны сблизились. (...) Однако партнерство между Турцией и Россией является чисто тактическим. Как показывает атака на конвой, оно может быть расторгнуто в любой момент, если одна из сторон посчитает это приемлемым", - заключает Der Spiegel.