Сила картофеля

"Вряд ли какой-либо другой город вырастил столько "допинг-грешников", как Саранск, - пишет немецкое издание Die Tageszeitung. - Там верят в чудодейственную силу отечественного картофеля".

Во время чемпионата мира по футболу Саранск принял у себя четыре матча. "На самом деле до этого момента Саранск не был футбольным городом. Это город российской спортивной ходьбы. Здесь не играют в футбол, здесь ходят", - отмечает автор статьи Андреас Рюттенауэр.

"Всегда, когда на международных соревнованиях по спортивной ходьбе на одном из призовых мест оказывался атлет из России, что случалось очень часто, можно было быть уверенным в том, что он тренировался в Мордовии. Там спортсмены упорно работали под руководством Виктора Чегина". Например, Елена Лашманова, победившая на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году в заходе на 20 км с новым мировым рекордом и дисквалифицированная позднее за употребление допинга. "Для атлетов из команды Чегина это стало уже почти обычным явлением. Более 30 ходоков из Центра олимпийской подготовки в Саранске были дисквалифицированы из-за употребления допинга", - говорится в публикации.

Самого Виктора Чегина пожизненно дисквалифицировали в 2016 году. "При этом было множество веских причин отстранить его еще раньше, - указывает Рюттенауэр. - Чегин был ответственен за нашумевшие случаи употребления допинга еще до того, как весь мир заговорил о спортивном мошенничестве на государственном уровне, достигшем своего апогея на зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году".

В Саранске, отмечает издание, гордятся людьми вроде Виктора Чегина - его популярность не пострадала. "Там все очень привержены Чегину. В каком-то смысле даже зомбированы. Готовы душу дьяволу продать, но не сдадут его никогда. Помню, на встрече сидели совсем молодые ребята, некоторым еще и 20 лет не было, у них стеклянные глаза, и они, как мантру повторяют: "У нас нет допинга. Наш допинг - это мордовская картошка", - передает издание слова заместителя главы РУСАДА Маргариты Пахноцкой в интервью новостному порталу Sport24. Ей якобы также поступал звонок с вопросом о том, знает ли она, что случалось с сотрудниками РУСАДА. "Конечно, она это знает, - пишет Die Tageszeitung. - В 2016 году в течение короткого времени в России при загадочных обстоятельствах скончались два бывших функционера антидопингого агентства. Добро пожаловать в город спорта Саранск!".