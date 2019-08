21 августа 2019 г. Джастин Хагглер | The Telegraph На бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера подали в суд за прелюбодеяние в Южной Корее "На бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в Южной Корее подали в суд за прелюбодеяние. Бывший муж жены Шредера Со Ёе Шредер-Ким утверждает, что экс-канцлер завел с ней роман, когда они еще были женаты, что и привело к их разводу", - сообщает The Telegraph. "Истец, имя которого не называется публично, подал в суд на Шредера в своей родной стране, Южной Корее, где супружеская измена была декриминализована лишь в 2015 году и все еще может служить основанием для гражданского иска. Бывший муж требует 100 млн вон (68 тыс. фунтов) в качестве компенсации за "душевные страдания", которые, как он утверждает, он перенес", - пишет The Telegraph. "(...) Сама Шредер-Ким эти обвинения опровергает. Она утверждает, что к тому моменту, когда она познакомилась со Шредером, ее брак с бывшим супругом уже развалился и они не жили супружеской жизнью", - говорится в статье. "Бывший канцлер долгое время часто появлялся на страницах сплетен в немецких газетах в связи со своими многочисленными браками. Раньше его называли Audi man - "человек-Audi", потому что на логотипе автопроизводителя изображены четыре кольца. Шредер-Ким - его пятая жена. В возрасте 51 года она на 24 года младше его, и когда в прошлом году состоялась их свадьба, было неоднозначное отношение к их разнице в возрасте, но пара, кажется, счастлива в браке, - отмечает издание. - Они встретились в 2015 году на бизнес-конференции в Сеуле, где Шредер-Ким, которая училась в Германии, работала переводчиком. Впоследствии она переводила автобиографию Шредера на корейский язык". "(...) Иск против Шредера основывается на необычных законах о браке в Южной Корее. Прелюбодеяние в стране считалось незаконным и до 2015 года могло наказываться лишением свободы на срок до двух лет. По этому закону были осуждены около 53 тыс. южнокорейцев", - указывает газета. "Как предполагается, маловероятно, что Шредер поедет в Южную Корею, чтобы выступать ответчиком по этому делу. Канцелярия Шредера не ответила на запрос о комментариях", - резюмирует The Telegraph. Источник: The Telegraph