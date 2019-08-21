В античные времена похищение женщин для брака, работы, роскоши и секса было обычным явлением

"В античные времена войны зачастую заканчивались казнью мужчин и порабощением женщин. Однако и в мирные годы женщины были желанной добычей. Сострадание к ним проявляли нечасто", - пишет немецкое издание Die Welt.

С похищения женщин начинается и история Рима. "Так как недавно основанному городу не хватало женщин, Ромул пригласил сабинов на праздник, в ходе которого его люди похитили всех незамужних девушек. Когда их отцы и братья решили отомстить за них, те заключили мир, ссылаясь на то, что уже вступили в брак со своими похитителями", - повествует автор статьи Бертольд Зеевальд.

Античная литература изобилует подобными примерами похищения женщин, как мифическими, так и реальными. В те времена женщины были прежде всего добычей, говорится в статье.

"Это было связано и с их социальной ролью, ведь женщины были связующим звеном между родами или группами и тем самым обеспечивали экономическую и политическую стабильность, а также биологическое продолжение рода, пишут историки Кристин Келлер и Катя Вингер: "Но что было делать, если для продолжения рода не было подходящей женщины, если в соседних родах не хотели добровольно отдавать своих женщин или же они не хотели мириться со своей судьбой быть использованными в качестве залога для политических или финансовых целей?". В результате, пишет издание, женщин похищали и затем женились на них.

"Удивительно, что страдания похищенных женщин едва ли становились темой греческой трагедии. Сострадания заслуживали только те женщины, которые теряли свой социальный статус, то есть не становились после похищения законными женами, пишет историк Ангела Пабст. "Похищение невесты подходило для трагедии только тогда, когда к нему добавлялось еще какое-нибудь несчастье", например, убийство мужа или детей во время захвата города. Вынужденный брак с незнакомцем считался в свою очередь нормальным явлением", - говорится в статье.

Римские солдаты должны были уважать социальный статус. Ливий передал историю Хиомары, жены вождя галатов, которая попала в плен к римлянам и была изнасилована центурионом. После своего освобождения Хиомара вернулась к своему мужу с отсеченной головой центуриона. "Она была не простой кельтской женщиной, а супругой вождя и поэтому, в понимании римлян и по финасовым и политическим соображениям, претендовала на привилегированное отношение", - поясняют историки Мари Джозелин Дюзенберг и Дорит Энгстер. Так как центурион не проявил уважения к этой иерархии, он заслужил смерть".

"Анализ зубов на содержание изотопов стронция показал, что в доисторической Европе женщины, очевидно, жили в тысячах километров от регионов, где они родились и выросли. Этот факт пытались толковать как отражение современности и открытости миру". Однако археологические находки свидетельствуют о том, что этот генетический обмен достаточно часто проходил не добровольно. "Захороненные кости показывают, что жертвами нападений становились взрослые и дети, но останки молодых девушек отсутствуют. Это служит доказательством того, что целью нападений было прежде всего похищение женщин", - пишет Die Welt.