22 августа - День перерасхода ресурсов Земли в этом году: коронавирусные блокировки отодвинули его всего на 23 дня

"Уже к завтрашнему дню, 22 августа, человечество израсходует годовой запас природных ресурсов на 2020 год - это календарное событие известно как День перерасхода ресурсов Земли (EOD - Earth Overshoot Day). Эта ежегодная дата знаменует момент, к которому человечество использует все биологические ресурсы, которые Земля способна восстановить в течение этого года", - пишет Daily Mail.

"Из-за закрытий, введенных из-за пандемии коронавируса, и связанного с этим сокращения человеческой деятельности, День перерасхода ресурсов Земли в этом году состоится на 23 дня позже, чем в 2019 году. Но эксперты предупреждают, что необходимо гораздо больше действий, чтобы уменьшить наш экологический след и избежать "самых мрачных прогнозов" для человечества", - говорится в статье.

"В настоящее время люди используют на 60% больше биологических ресурсов, чем может быть возобновлено - столько, как если бы мы жили на 1,6 планетах. Предполагается, что к 2050 году человечеству будут требоваться ресурсы 2-х планет", - пишет Daily Mail, добавляя, что Covid-19 отодвинул День перерасхода ресурсов Земли всего на три недели.

Эта дата рассчитывается исследовательской организацией и аналитическим центром Global Footprint Network, отмечает газета. Она меняется каждый год в зависимости от того, сколько природных ресурсов Земли израсходовало человечество. Она рассчитывается путем деления биоемкости планеты - количества экологических ресурсов, которые Земля может произвести в данном году - на спрос человечества в данном году, который называется нашим экологическим следом, и умножение этого числа на 365, количество дней в году.

"В 1970-х годах День превышения ресурсов Земли наступал не ранее ноября или декабря, но с тех пор эта дата наступает все раньше и раньше с угрожающей скоростью. В прошлом году она пришлась на 29 июля (...). Дата этого года отражает сокращение экологического следа человечества на 9,3% по сравнению с прошлым годом, что является прямым следствием блокировок, связанных с коронавирусом", - сообщается в статье.

"Но это "не повод для радости", - подчеркнул Мэтис Вэкернейджел, президент Global Footprint Network, во время онлайн-презентации в четверг. "Это не было сделано намеренно, это произошло из-за катастрофы", - указал он.

(...) "Также Global Footprint Network в этом году подсчитала, когда наступил бы День перерасхода ресурсов Земли, если бы все население мира будет потреблять ресурсы так же быстро, как одна из стран. Если у мира будут потребительские привычки Катара, этот день наступил бы 11 февраля (...). Если мир обретет потребительские привычки США, то эта дата пришлась бы на 14 марта, а Соединенного Королевства - 16 мая. Тем временем страдающая от бедности Индонезия потребляет ресурсы менее быстро, чем любая другая страна, и если бы мы все жили, как Индонезия, то День превышения ресурсов Земли наступил бы 18 декабря. (...)"

"В целом, огромный вклад в экологический след человечества вносят выбросы парниковых газов от сжигания угля, нефти и газа. (...) С 1970-х годов резко возрос интенсивный спрос на мясо, топливо, воду и другие природные ресурсы, отчасти для удовлетворения потребностей растущего населения. По данным ООН, в период с 1990 по 2010 год население мира увеличилось на 30% или 1,6 млрд человек, и ожидается, что к 2050 году эта цифра достигнет 9,7 млрд. Увеличение количества пищевых отходов способствует тому, что перерасход ресурсов наступает все раньше и раньше в году и человечество уходит в "биологический овердрафт", - пишет газета.

(...) "Эксперты утверждают, что пока еще есть возможность сократить показатели до более приемлемого уровня. Например, интеграция энергоэффективных зданий и улучшенного общественного транспорта может помочь сократить экологический след городских районов. Снижение выбросов углерода и переход к полностью возобновляемым системам выработки энергии, таким как солнечная и ветровая, также окажут положительное влияние, - указывается в публикации. - Усилия по реагированию на Covid-19 уже продемонстрировали, что изменение тенденций потребления экологических ресурсов в короткие сроки возможно".

"Человечество было объединено общим опытом пандемии и показало, насколько переплетены наши жизни", - подчеркнула генеральный директор Global Footprint Network Лорел Хэнском. (...)