Российский оппозиционер Алексей Навальный находится между жизнью и смертью

"Как утверждают некоторые близкие Навального, его отравили, когда он возвращался на самолете из поездки по Сибири. Кремль обещает начать расследование, если такая версия подтвердится", - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Эммануэль Гриншпан.

"(...) Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сразу сообщила, что, вероятно, речь идет о попытке отравить оппозиционера, когда ему что-то подмешали в чай. Через несколько часов его жена Юлия Навальная, приехавшая из Москвы, попыталась подойти к постели мужа, лежащего в реанимации, но врачи не пустили ее под предлогом того, что пациент не давал согласия на посещения. Пресс-секретарь также отмечает, что врачи передают информацию полиции, но не родственникам", - говорится в статье.

"Близкая к оппозиционеру врач Анастасия Васильева написала в Twitter, что он в тяжелом состоянии, к нему никому не пускают и что врачи не показывают ей никаких медицинских документов. "Мы обращаемся за помощью к чиновникам Минздрава и официальным лицам для получения документации, определения тактики лечения и необходимости перевода его в Москву или за границу".

"Рано утром государственное информационное агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах пояснило, что "версия об умышленном отравлении пока не рассматривается", поскольку "не исключено, что он что-то выпил или принял вчера сам". Очень быстро в социальных сетях распространилась волна клеветнических слухов о том, что оппозиционер накануне выпил "самогон с медицинскими препаратами" и что он наркоман. Такие слухи подхватили некоторые правительственные агентства и СМИ, принадлежащие Евгению Пригожину, бизнесмену, отвечающему за грязную работу Кремля (наемники, "фабрики троллей", физическое преследование оппозиционеров). Во второй половине дня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пообещал провести расследование, если версия отравления подтвердится", - указывает журналист.

"(...) Этот серьезный инцидент также является продолжением длинной серии отравлений людей, недовольных российскими властями. Три из них закончились смертельным исходом (журналист Щекочихин в 2003 году, бежавший в Лондон бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко в 2006 году и Дон Стерджесс, побочная жертва в деле Скрипалей в 2018 году). В 2004 году прозападный президент Украины Виктор Ющенко был изуродован на всю жизнь посредством отравления диоксином. В том же году в результате инцидента, очень похожего на тот, который произошел в четверг, оппозиционная журналистка Анна Политковская была отравлена, когда садилась в самолет с целью осветить события, связанные с захватом заложников в Беслане. Оппозиционеры Владимир Кара-Мурза (в 2015 и 2017 годах) и Петр Верзилов (2019) также пережили тяжелые отравления. Бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров однажды сказал в 2011 году, что он не прикасается к еде и напиткам в самолетах российских авиакомпаний, опасаясь отравления", - отмечает автор статьи.

"(...) По мнению Леонида Волкова, близкого соратника Навального, власти проводят "спецоперацию", перекрывая доступ к пациенту, который "окружен обилием правоохранителей" и для которого запрещены передачи. "Цель: сокрытие следов преступления. Сделать так, чтобы токсин невозможно было определить".

По мнению политолога Татьяны Становой, за отравлением могут стоять "фигуранты его расследований. Навальный, конечно, в последние годы стал главным следователем страны. Копал глубоко, задевал очень многих и болезненно. Он стал реальной системной угрозой для самой влиятельной части элиты. А ставки в борьбе за безопасное будущее выросли многократно".

"(...) Татьяна Становая считает, что вторым типом "игроков, которые могли пойти на столь экстремистский шаг", являются "цепные псы режима", которые могли вообразить, что тем самым они "оказывают услугу руководству страны".

"Но в любом случае произошедшее - сигнал о внутренней дестабилизации. Игроки вынуждены прибегать к отчаянным мерам и в дефиците возможностей поддерживать стабильность адекватными механизмами", - заключает политолог.