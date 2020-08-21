Ким Ё Чжон: лучшая представительница Кимов

"В северокорейском семейном государстве с момента прихода к власти Ким Ир Сена в 1948 году диктатура передавалась от отца к сыну. Однако в кильватере Ким Чен Ына, последнего представителя династии, появилась его младшая сестра Ким Ё Чжон. Она стала наперсницей и рупором лидера Пхеньяна, служа резонаторным ящиком режима", - пишет журналист LiberationАрноВолерен.

"(...) Его звали Ким Сон Чжу, позднее он станет известен под псевдонимом Ким Ир Сен, - говорится в статье. "Этот псевдоним означает "первая звезда" или "утренняя звезда", - напоминает бывший дипломат и историк Паскаль Дайез-Бюржон.

"Утренняя звезда" стал нетленным основателем Корейской Народной Республики (КНДР) в 1948 году. И отцом династии: после своей смерти в 1994 году Ким Ир Сен передал скипетр своему сыну Ким Чен Иру, который, в свою очередь, передал его своему старшему ребенку Ким Чен Ыну в 2011 году. "Мы имеем дело с наследственной диктатурой, не имеющей равных. Она обозначена как республика, использует марксистско-ленинскую риторику, но на самом деле это монархия, которая не называет себя своим именем, - резюмирует Андрей Ланьков, известный российский исследователь северокорейской галактики и профессор, который сейчас работает в Южной Корее, в сеульском университете Кунмин. - Монархия - это широко распространенная вневременная система".

"(...) В мае-июне стали появляться слухи: что с Ким Чен Ыном, он болен, умирает, мертв? Потомок пхеньянской тройки пропал с радаров. Это взбудоражило умы по поводу наследования в самый разгар пандемии Covid. Что, если скоро выйдет на орбиту новая звезда священной горы Пэкту?" - передает автор статьи.

"А вдруг это она? Ким Ё Чжон, младшая сестра и доверенное лицо нынешнего лидера Пхеньяна. Ким Ё Чжон родилась в 1988 или 1989 году и считается седьмым потомком Ким Чен Ира. "Поскольку Ким Чен Ир спал с кем только можно, направо и налево, у него было много детей", - напоминает российский историк Андрей Ланьков. Она последняя из детей, рожденных в союзе своего отца и его четвертой знаменитой жены, бывшей балерины Ко Ён Хи. Как принцесса крови, она предстала перед широкой публикой в феврале 2018 года во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане в Южной Корее", - указывает журналист.

"(...) В последующие месяцы она продолжила свой звездный путь. На межкорейских саммитах, встречах с Дональдом Трампом в Сингапуре и Ханое она находилась в тени Ким Чен Ына, - пишет Libération. "Она единственная, кто разделил с ним интимные моменты, когда они вместе учились в Швейцарии в конце 2000-х годов, - подчеркивает Ильдо Хван из Корейской дипломатической академии в Сеуле. - У нее с ним существует эмоциональная связь, и даже физическая, это видно по тому, как неформально она берет своего брата за руку".

"(...) В течение нескольких месяцев она была на виду. Сумеет ли она стать надеждой, чем-то вроде Ким 4.0, если Ким Чен Ын уйдет из жизни? - задается вопросом автор публикации. "Это вздор. Северокорейский режим овладел искусством заставлять жителей Запада проглатывать то, что они хотят услышать, - полагает Паскаль Дайез-Бюржон. - Но это несовместимо с принципами конфуцианской и патриархальной страны. Как можно поверить в то, что она станет контролировать старых армейских крокодилов?"

"Корееведение никогда не было точной наукой. Это источник множества нюансов. "Быть женщиной - это не проблема для того, чтобы управлять Северной Кореей, - дополняет Ланьков. - В частном секторе экономики женщины находятся на ответственных должностях. Ким Ё Чжон умна, она все время учится. А главное, она королевской крови". Историк ссылается на генеалогическое древо клана. "У Ким Ир Сена, а затем у Ким Чен Ира сложилась традиция: когда у Кима слишком маленькие дети, которых нельзя назначить преемниками, он назначает одного из своих самых верных братьев и сестер, способных дать ему совет или оказать содействие. Если Ким ЧенЫн умрет молодым, не имея взрослыхнаследников, то Ким Ё Чжон сможет его заменить". Разве зря она участвовала в постановке, поднявшись на священную гору Пэкту на белом коне вместе со своим братом?" - задумывается Арно Волерен.

(...)