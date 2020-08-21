Невозможно делать одновременно две вещи хорошо, но можно сегментировать свое внимание, утверждает эксперт

"(...) Мы не способны выполнять правильно и одновременно две задачи, требующие концентрации внимания", - утверждает Жан-Филипп Лашо, ведущий научный сотрудник в области когнитивной нейробиологии в Национальном институте здравоохранения и медицинских исследований (INSERM), в издании Slate.fr.

"(...) Существует обширная научная литература о трудностях одновременного выполнения двух сложных задач. В статьях, посвященных этому вопросу, основное внимание уделяется выявлению того, что называется "центральным узким местом" ("central bottleneck" по-английски). Это узкое место состоит из совокупности тех областей мозга, которые участвуют во всех задачах, требующих концентрации внимания. Подобно горлышку бутылки, ограничивающей скорость потока воды, это узкое место в когнитивной сфере - опять же, расположенное в основном в префронтальной коре - побуждает выполнять задачи, требующие концентрации, одну вслед за другой. И только тогда, когда некоторые из них повторяются достаточно часто, чтобы стать автоматическими, становится возможным выполнять их одновременно", - говорится в статье.

"(...) Некоторые ученики упорно утверждают, что они могут слушать урок, рисуя что-нибудь или манипулируя какими-то предметами, и что это даже помогает им сосредоточиться. Другие говорят, что им необходимо слушать музыку, когда они работают из дома, или что они могут написать текстовое сообщение, при этом слушая то, что им говорят. Это не обязательно ложь, ведь все зависит от постоянства внимания, которое требуется для выполнения основной задачи", - поясняет эксперт.

"(...) Вы иногда сталкиваетесь с тем, что не можете продвигаться вперед в своей работе, потому что ожидаете важного телефонного звонка, к которому сами более или менее сознательно готовитесь? Это одна из тех распространенных ситуаций, когда наше внимание разделяется между двумя приоритетами, потому что, пока вы не избавитесь от этой срочности, вы должны регулярно о ней думать с тем, чтобы о ней не забывать, что вынуждает вас обращать на это внимание. Немного проанализировав себя, вы заметите, что чувство умственной перегрузки очень часто возникает именно из-за неудачной попытки обратить внимание на две вещи одновременно", - анализирует Лашо.

"Когда человек немного стесняется, выступить с докладом перед классом может стать причиной "плохой" многозадачности: ученик концентрируется на том, что он хочет сказать, постоянно отслеживая отношение своей аудитории. Он следит за малейшими признаками насмешек, стараясь не забыть ничего важного, с беспокойством поглядывая на своего преподавателя. Хотя это представляется как одна задача, в таком выступлении на самом деле смешивается несколько задач, которые конкурируют друг с другом и могут в конечном итоге вызвать настоящую перегрузку, не говоря уже о беспокойстве, также мешающем сосредоточиться: ученик останавливается, краснеет, теряется, не знает, что сказать, и пытается возобновить изложение своего доклада, о котором он частично уже забыл. И преподаватели тоже часто, сами того не осознавая, просят учеников сосредоточиться на двух задачах одновременно", - пишет Slate.fr.

"(...) Наше внимание обязательно немного распределяется. Когда мы переходим улицу и болтаем по телефону с другом, мы не можем сосредоточиться исключительно на этом разговоре. Мы также следим за тем, чтобы нас не переехали, нам надо перейти на другую сторону до того, как загорится красный свет и т. д. Но эти ситуации особенные, потому что такие дополнительные задачи требуют очень низкого уровня концентрации", - отмечает автор публикации.

"Одним из отличительных признаков "плохой" многозадачности является чувство умственной перегрузки: ощущение того, что вы перегружены до такой степени, что не можете сделать что бы то ни было эффективно. Когда вы оказываетесь в подобной ситуации, притормозите и сделайте паузу и дайте вашей префронтальной коре головного мозга время для того, чтобы вновь функционировать эффективно, а также для того, чтобы быстро записать все "необходимые дела" и обозначить одну из этих задач в качестве приоритетной на ближайшие несколько минут", - рекомендует эксперт.

"Если можете, заранее определите, сколько времени вы готовы потратить на это приоритетное занятие: пять или десять минут. И если у вас под рукой есть таймер, он будет вам весьма полезен, потому что он позволит вам забыть обо всем, даже о том, который сейчас час, когда вы окажетесь в этом маленьком пузыре времени", - резюмирует Жан-Филипп Лашо.