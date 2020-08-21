Трансгенным комарам предстоит крупная операция в США

"750 млн генетически модифицированных желтолихорадочных комаров под названием OX5034 должны будут предотвращать инфекционные заболевания во Флориде. Однако их выпуск вызывает споры", - пишет австрийское издание Der Standard.

"(...) В рейтинге самых смертельных для человека животных планеты жужжащие мучители, жертвами которых становятся около миллиона человек ежегодно, занимают первое место", - отмечает издание.

"К наиболее подлым видам относится желтолихорадочный комар, который может заразить невольных доноров крови не только желтой лихорадкой, но также вирусами Зика, Чикунгунья и лихорадкой денге. Существующие медикаменты могут лишь смягчить протекание этих вирусных заболеваний. Поэтому раньше для максимального сдерживания роста популяции комаров ставка делалась прежде всего на инсектициды, но из-за растущей резистентности делать это становится все труднее", - говорится в статье.

Поэтому с некоторых пор ведется работа над решениями, основанными на генной инженерии. На этой неделе британской компании Oxitecs спустя несколько лет переговоров удалось получить разрешение от Агентства по охране окружающей среды США и штата Флорида на выпуск генетически модифицированных желтолихорадочных комаров OX5034 в целях контроля за их распространением и лихорадкой денге.

"OX5034 выглядит как обычный желтолихорадочный комар, однако он может быть только мужского пола и обладает двумя дополнительными генами: ген под названием тетрациклиновый трансактиватор (tTAV) приводит к смерти самок еще на стадии личинок; благодаря другому гену под названием DsRed2 при определенном световом воздействии комары начинают флюоресцировать, что позволяет идентифицировать трансгенных насекомых", - поясняет издание.

"Преследуемая этим стратегия, которая уже успешно использовалась в Бразилии и Панаме, проста и состоит в радикальном контроле рождаемости: миллионы самцов OX5034 спариваются с самками; из всего потомства из-за гена tTAV выживают только особи мужского пола, так что постепенно остаются лишь самцы и популяция разрушается".

Но даже эксперты по генной инженерии не совсем убеждены в данном методе, пишет издание. "Они опасаются, что иммунитет может возникать и к генетическим изменениям. Относительно заявления Oxitec на получение разрешения, поданного в Агентство по охране окружающей среды США, поступило не менее 31174 комментариев против использования трансгенных комаров, и лишь 56 из них были "за".

"Впрочем, и это в конечном итоге не смогло воспрепятствовать тому, что в следующему году во Флориде, вероятно, будет выпущено не менее 750 млн особей OX5034", - пишет Der Standard.