Абсолютно в своем стиле

"Из года в год Путин приглашает журналистов, чтобы они преподнесли ему правильные тезисы. Он выдает себя за беспокоящегося и решительно действующего политика. Однако к ситуации в России это не имеет никакого отношения", - считает журналистка немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung Катарина Вагнер.

"К этому большому событию телеканалы готовят россиян за несколько дней, - повествует журналистка. - Оно должно символизировать открытость и прозрачность и показать людям, прежде всего в нищих регионах, что на них и их проблемы обращают внимание - по крайней мере, в течение нескольких часов".

"Однако все вопросы, независимо от их содержания - это лишь тезисы и готовые шаблоны, дающие президенту возможность показать себя в роли доброго, понимающего, любящего свой народ и готового взяться за решение проблем лидера. Задать дополнительный вопрос невозможно. Его точка зрения остается беспрекословной", - отмечает Вагнер.

Один из журналистов государственного телевидения, пишет издание, процитировал на конференции мнение Александра Кудрина о слабом развитии российской экономики, на что Путин с улыбкой сказал, что Кудрин хороший эксперт, к которому он часто прислушивается. Это, замечает Вагнер, должно было показать, что Путин принимает критику. "Однако ничего за этим не последовало: он, как это часто бывало и в прошлые годы, повторил, что необходимо изменить структуру экономики, которая базируется почти полностью на экспорте, поэтому государство, по его словам, осуществляет масштабные инвестиции в цифровые технологии и робототехнику". На этом моменте, пишет журналистка, многие присутствовавшие в зале, вероятно, вспомнили о роботе, недавно представленном в одном из репортажей по государственному телевидению, который на самом деле оказался переодетым в костюм робота человеком.

"То, что расслабленное отношение Путина к критике касается не всех, кто критикует его на самом деле или раскрывает неугодную ему информацию, осталось скрытым от глаз зрителей: основателя интернет-журнала The Insider Романа Доброхотова, занимавшегося расследованием дела об отравлении Сергея Скрипаля, в зал не пустили, хотя он был зарегистрирован и мог предоставить все необходимые документы".

Почти все внешнеполитические темы Путин использовал для того, чтобы обвинить Запад в "русофобии", а с санкциями, по его словам, Россия справляется легко, ведь сельское хозяйство процветает - это "любимый аргумент Путина в вопросах, касающихся санкций, которые в действительности ощутимо бьют по российской экономике". "В ответ на европейские санкции Россия ввела запрет на ввоз продуктов из нескольких западных стран и вынуждена теперь сама производить гораздо больше, что приводит к резкому ухудшению качества продуктов, особенно недорогих", - подчеркивает издание.

"Относительно опасности ядерной войны Путин высказывался мягко, хотя в последнее время говорил совсем в другом тоне", - отмечает журналистка. При этом "сохранение страха перед иррациональным обращением с ядерным оружием является для России главной задачей, ведь в конвенциональной войне она была бы значительно слабее Запада".

"Что касается ситуации в регионах, то здесь схема вопросов-ответов всегда одна и та же: журналист рассказывает о проблеме, (...) Путин делает пометки, обещает каждый раз во всем разобраться и позаботиться. Обманчивая вера в то, что помощь придет, как только Путин наконец обо всем узнает - это, - констатирует Вагнер, - один из столпов его поддержки среди населения".