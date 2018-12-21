Как крема для кожи провоцируют несчастные случаи при пожарах

Косметические продукты для сухой кожи могут накапливаться в одежде и делать ее легковоспламеняющейся, предупреждает британское Агентство по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA). Об этом сообщает австрийское издание Kurier

"В 2006 году в одной из британских больниц скончался Филип Хоу, - указывает газета. - Его одежда загорелась, потому что тлеющие частицы пепла от его сигареты вступили в реакцию с компонентами крема на его коже. За считанные секунды тело мужчины было охвачено огнем".

"Чтобы избежать подобных трагических случаев, MHRA регулярно предупреждает граждан об опасности, исходящей от кремов, предназначенных для особенно сухой и поврежденной кожи. По информации ведомства, остатки косметических продуктов могут накапливаться в одежде и воспламеняться при контакте с пеплом или искрами", - передает издание.

Чтобы избежать такого риска, MHRA рекомендует регулярно стирать одежду и постельные принадлежности.

Ранее, отмечает автор статьи, эксперты считали, что риск воспламенения повышают лишь крема с высоким содержанием парафина, однако последние исследования указывают на то, что опасность представляют и косметические продукты, не содержащие парафин.

"Недавно MHRA совместно с Комиссией по лекарственным средствам разработало также рекомендации для производителей, согласно которым на упаковках косметических средств должны присутствовать соответствующие указания на пожароопасность продукта", - сообщает Kurier.