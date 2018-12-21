Каждая третья француженка не удовлетворена своей сексуальной жизнью

"По случаю Всемирного дня оргазма, который отмечается в эту пятницу 21 декабря, Французский институт общественного мнения (IFOP) обнародовал данные, полученные в ходе исследования сексуальности европейцев. Сюрпризом стало то, что француженки оказались далеко не самыми счастливыми в постели", - пишет журналистка Le Figaro Муреа Лахаль.

"Каждая третья француженка (то есть 31%) считает себя неудовлетворенной в половой жизни", - отмечает автор статьи. Результаты исследования в области сексуального благополучия европейцев и различий в сексуальной активности и практике между странами, "оказались, по меньшей мере,? обескураживающими".

"Было опрошено 6 тыс. женщин, проживающих в 6 европейских странах (Испания, Италия, Франция, Германия, Нидерланды, Великобритания), - говорится в статье. - Это исследование опровергло стереотипы, согласно которым романо-германский мужчина-любовник, и, в частности, любовник-француз, является "настоящим мужчиной", способным доставить особое удовольствие своей партнерше", - отмечает журналистка.

В действительности, уровень недовольства француженок своей сексуальной жизнью сопоставим с уровнем, наблюдаемым в таких средиземноморских странах, как Италия (27%) и Испания (27%), "где господствует более консервативное представление о роли женщины в паре", уточняется в исследовании.

Неудовлетворенность не имеет ничего общего ни с количеством сексуальных партнеров, ни с частотой сексуальных контактов, говорится в статье.

"Другой удивительный факт заключается в том, что 88% опрошенных женщин занимаются оральным сексом. И если верить исследованию, то именно в тех странах, где оральные ласки наиболее распространены, женщины больше всего удовлетворены сексуально", - комментирует Лахаль.

Такая ответная реакция может определяться скорее человеческими, нежели сексуальными отношениями. Так, 28 % француженок заявили, что они недовольны любовно-эмоциональной сферой своей жизнью. То есть почти вдвое больше, чем в Германии или Голландии (16%), передает журналистка.

"Возглавлявший группу исследователей Франсуа Крауз в качестве причин указывает также на высокий уровень применения антидепрессантов, возросший уровень безработицы, а также на то, что женщинам стало сложнее совмещать профессиональную жизнь с семейной. Может, пришло время взять пример с Нидерландов, признанных более прогрессивными в вопросах полового поведения и сексуального воспитания?" - задается вопросом автор статьи.