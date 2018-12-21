После американского ухода из Сирии Асад и Эрдоган пользуются свободой действий против курдов

Предположение о турецком наступлении против курдских "Отрядов народной самообороны"(YPG), которые Анкара считает "террористическими", укрепляется все больше, в то время как Дамаск стремится отвоевать новые участки территории, пишет обозреватель Le Figaro и специалист по Ближнему Востоку Жорж Мальюрюно.

Как заявили американские должностные лица, уход американских военных из Сирии будет "всеобъемлющим" и "предполагает сворачивание воздушных операций против ИГИЛ" (эта организация запрещена в РФ - Прим. ред)".

"Это объявление поразило весь мир", - признался Le Figaro один дипломат ООН, отвечающий за сирийское досье.

По мнению исследователя и эксперта по Сирии Фабриса Баланша, хотя США несколько дней обсуждали свой уход со своими британскими союзниками, он был осуществлен в срочном порядке, в основном, под турецким давлением. "Ясно, что Эрдоган собирался атаковать курдов. Он вбивал это всем в голову уже несколько недель. Турецкое давление было очень сильным. Дональд Трамп на прошлой неделе позвонил Эрдогану, чтобы сказать ему, что американцы уйдут сразу после того, как разгромят три деревни на востоке, неподалеку от иракской границы, все еще находящиеся в руках ИГИЛ", - указывает Баланш.

В понедельник специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри, предвосхищая новость об уходе, заявил, что "американская поддержка курдов была тактической и временной", и добавил, что американской целью являлось "изменить не режим", а только его "поведение".

По мнению вышеупомянутого дипломата ООН, это объявление стало составной частью "более обширной сделки" между Трампом и Эрдоганом, которая "охватывает продажу ракет Patriot Анкаре, чтобы закрепить Турцию в НАТО, в то время как ее обхаживает Россия - в обмен на это американцы бросят курдов".

"Американский уход преобразует расклад на сирийском северо-востоке - в единственном регионе, где сохранялось присутствие стран Запада - пусть и минимальное - поскольку в Сирии господствуют Россия, Турция и Иран, три победителя в гражданской войне, раздирающей страну на протяжении восьми лет", - рассуждает автор статьи.

"Курды, союзники Запада в борьбе против ИГИЛ, являются главными проигравшими, - говорится в статье. - Москва побуждает Дамаск предоставить им какую-то дозу автономии, однако Асад этому противится".

В краткосрочной перспективе перед курдами стоит вопрос о том, начнет ли Турция свою антикурдскую операцию на востоке от Евфрата, которую она грозит начать уже несколько недель. Город к западу от реки, приковывающий все взоры - это Манбидж, говорится в статье.

"Уход США утверждает разделение Сирии на три зоны влияния: турецкую на севере, русскую вокруг городов и на побережье и иранскую неподалеку от ливанской границы в связи с ее союзником "Хизбаллой". Эта троица укрепляет свои усилия по организации конституционного комитета, уполномоченного реформировать основной закон будущей Сирии. Но такая Сирия рискует быть похожей на нынешнюю с Башаром Асадом во главе", - резюмирует журналист.