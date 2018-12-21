Планета Церера, богатая углеродом

"Самая маленькая карликовая планета солнечной системы хорошо скрывает свою игру: судя по всему, она содержит большое количество углерода, что вызывает новые вопросы о происхождении органического вещества и возникновении жизни на нашей планете", - пишет журналист швейцарской газеты LeTemps Хьюго Рухер.

"Открытая в 1801 году Церера сохранила свою таинственность. Но в 2015 году американский зонд Dawn сделал несколько важных открытий, которые, как это часто бывает, вызвали еще больше вопросов", - говорится в статье.

"С помощью картографического спектрометра - устройства, способного определить состав материала по его световому спектру, Dawn определил, что на поверхности Цереры имеются яркие светлые пятна, состоящие из карбоната натрия - то есть соли- а также филлосиликаты и глины, образованные при взаимодействии с водой в жидкой форме", - сообщает журналист.

"10 декабря в журнале Nature Astronomy было опубликовано исследование, еще больше приоткрывающее секреты Цереры. Симона Марчи из Университета Боулдера и ее команда смоделировали спектральный состав поверхности Цереры на основе соединений, замеренных спектрометром, и попытались вывести из них соединения, остававшиеся неизвестными. В результате оказалось, что поверхность Цереры на 20% состоит из углерода, ключевого элемента органического вещества", - указывает Рухер.

По мнению астрофизика из французского Национального центра космических исследований Фрэнсиса Рокара, это косвенное наблюдение, основанное на модели: исследователи не "видели" углерод. "К такими результатам следует относиться с осторожностью. Оценки исследователей могут оказаться правильными, однако такое содержание углерода слишком велико для астероида, оно находится почти на уровне кометы", - отмечает он.

"Если Церера действительно содержит 20% углерода, то это значит, что она сформировалась вдали от Солнца, за орбитой Нептуна, прежде чем она переместилась и укрепилась в поясе астероидов. Что неслыханно для такого крупного объекта", - рассуждает журналист.

"Имеющиеся в нашем распоряжении показатели, в частности, ее состав, богатый углеродом и льдом, наводят на мысль о том, что Церера первоначально могла являться кометой", - уточняет Василиса Виноградофф, химик из Университета Экс-Марселя.

"В то же время присутствие гидратированных глин ставит вопрос о присутствии воды в жидкой форме и органических соединений, которые могли бы изнее возникнуть. Однако органическое вещество не обязательно означает наличие "жизни": для этого необходимы определенные условия, все еще малоизвестные. На Церере, лишенной атмосферы и столь отдаленной от Солнца, это представляется маловероятным", - пишет журналист.

Все же подобное открытие остается воодушевляющим для Симоны Марчи, которая считает, что существуют общие черты в процессах, действующих на Церере и на Земле. "Церера может нам много сообщить о химической эволюции, произошедшей в ранние годы существования нашей солнечной системы. А также о распределении органических элементов на различных планетах, и в частности, на Земле".