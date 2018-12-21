Путин обеспокоен риском ядерной войны

"Российский президент выступает против развала системы контроля над вооружениями со стороны США и обещает решительные ответные действия", - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Эммануэль Гриншпан.

"Владимир Путин бьет ядерную тревогу и указывает пальцем на США. В ходе большой ежегодной пресс-конференции в четверг российский президент размахивал жупелом апокалипсиса, - указывает автор статьи. - Он видит растущую угрозу ядерной войны, которая "может привести к гибели всей цивилизации, а может быть и планеты".

Ответственность за эту угрозу лежит на одних США, считает российский президент, который отмечает намерение Вашингтона выйти из договора 1987 года о сокращении ракет средней и меньшей дальности, описывает журналист.

"Мы наблюдём сейчас развал международной системы сдерживания вооружений", - резко сказал Владимир Путин, добавив, что американцы проявляют мало энтузиазма по поводу переговоров о расширении договора СНВ-III (о сокращении арсеналов стратегических ядерных вооружений), который заканчивает существование в 2021 году. "Неинтересно, не нужно - ладно, мы проживём. Мы свою безопасность обеспечим. Мы знаем, как это сделать", - заявил Путин, бросая вызов американцам.

Другая угроза исходит от того, что США рассматривают возможность применения межконтинентальных баллистических ракет в неядерном оснащении. По мнению Путина, существует риск перепутать такую ракету с ядерным оружием и развязать мировую катастрофу, - передает Гриншпан. По его мнению, западные аналитики все больше говорят о возможности использования ядерных зарядов малой мощности. "Большая угроза миру заключается и в стремлении понизить пороговый уровень применения ядерного оружия", - заявил Путин. "Снижение порога может привести к глобальной ядерной катастрофе".

"Москва предупредила о том, что Европа поплатится за гонку ядерных вооружений и уже разместила ракеты "Искандер", наведенные на Центральную Европу в своем анклаве Калининград. Россия также делает косвенные намеки Китаю о том, чтобы тот присоединился к переговорам с США. Заняв более наступательную позицию, Москва на прошлой неделе отправила эскадрилью стратегических бомбардировщиков в Венесуэлу, что вызвало негодование в Вашингтоне", - говорится в статье.

"На самом же деле, российские эксперты подчеркивают, что ближайшим приоритетом является сохранение режима контроля за американо-российским ядерным вооружением, который подвергается угрозам со всех сторон", - пишет автор статьи.

"Хорошей новостью для Кремля является то, что Конгресс с демократическим большинством способен отказаться профинансировать план Трампа, направленный на укрепление ядерного арсенала", - считает эксперт по международным отношениям Владимир Фролов.