Как криминальное сообщество

"Контакты с Россией, фальсификация выборов, отмывание денег: правосудие расследует сегодня 17 дел против президента США Дональда Трампа. При этом следователи применяют методы, с помощью которых они обычно охотятся за мафией", - пишет журнал Der Spiegel.

Дело Майкла Коэна, экс-адвоката Трампа, рассматривалось прокуратурой Южного округа Нью-Йорка, а именно отделом по борьбе с организованной преступностью и отмыванием денег. Это, отмечает издание, "легендарное отделение нью-йоркской прокуратуры, специализирующееся на мафии".

"Американская юстиция обращается с Дональдом Трампом и его окружением как с преступным сообществом, с разницей лишь в отсутствии убийств, - полагает автор публикации Марк Питцке. - Следователи терпеливо пробиваются в круг власти, начав извне и продвигаясь вовнутрь. Они выводят на чистую воду сначала мелких, а затем более значимых бандитов, делают из них свидетелей обвинения, чтобы в конце, согласно плану, поймать самого главного преступника".

"Все больше американцев начинают понимать, что ими правит человек, который десятилетиями окружал себя, мягко говоря, плутами и мошенниками (...). Семья Трампа, друзья Трампа, компания Трампа - в этой сети замешаны все".

Говоря о ходе расследования, инсайдеры упоминают "сценарий Rico". "Rico - это аббревиатура от Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (Закона об организациях, связанных с рэкетом и коррупцией - Прим. ред.), американского закона от 1970 года, позволяющего раскрывать сложные преступные банды и в равной мере привлекающего к ответственности всех членов группировки", - поясняет автор статьи. Эта тактика, пишет Питцке, хорошо зарекомендовала себя за долгие годы борьбы с мафией. Так удалось, например, схватить Джона Готти, босса семьи Гамбино, которого сдал федеральным властям его заместитель Сальваторе "Сэмми Бык" Гравано.

"Кстати, прокурора, отправившего Готти за решетку, звали Роберт Мюллер. Будучи охотником за мафией, а позднее главой ФБР, Мюллер изучил "сценарий Rico" вдоль и поперек. Неудивительно, что процессы, которыми он руководит сегодня в должности спецпрокурора по "российскому делу", следуют тому же сценарию", - подчеркивает журналист.

Майкл Коэн, который провел 70 часов на допросе Мюллера в качестве ключевого свидетеля, стал для Трампа "крысой". А Пола Манафорта, который лишь нерешительно давал показания, президент считает "хорошим человеком".

"Твиты Трампа могут быть сигналом того, что тому, кто расколется на допросе, нет пощады, а тому, кто молчит, возможно, полагается помилование президента. Такой принцип лояльности, - пишет в заключение Питцке, - действует и среди мафии: кто проболтается, тот умрет".