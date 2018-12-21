Милое лицо страшной семьи

"Башар Асад поверг Сирию в хаос, по его приказу совершались немыслимые преступления. Однако благодаря своей семье он создает внешнюю иллюзию гармонии. Теперь в пиар вовлечены и его дети", - пишет на страницах издания Der Spiegel Рания Саллум.

Так, в этом месяце состоялось первое официальное появление на публике его 15-летней дочери Зейн. Совместно с добровольцами Syria Trust for Development, благотворительной организации, основанной ее матерью Асмой, Зейн посетила торговую палату Дамаска. "Обычно подобные мероприятия проводит Асма Асад. Она отвечает за то, чтобы придавать жестокому сирийскому режиму человеческий облик, - указывает журналистка. - Однако теперь, очевидно, настала очередь следующего поколения Асадов".

"Долгое время фотографий троих детей Асмы и Башара Асадов - 17-летнего Хафеза, 15-летней Зейн и 14-летнего Карима - почти не было. Фотографии появлялись лишь время от времени и изображали семью во время зимней прогулки по сирийской провинции или короткой летней поездки. В разгар войны Асады инсценировали семейную идиллию".

"Теперь же три подростка все чаще появляются на публике. Так, Хафез, старший сын Асада, с 2017 года появляется в заголовках газет в качестве участника официальной молодежной делегации Сирии по математической олимпиаде. Однако то, что сына президента выбрали в состав делегации, пожалуй, было связано не только с его арифметическим талантом: на обеих олимпиадах он был одним из худших участников сирийской команды", - говорится в статье.

Как сообщало официальное информагентство Сирии, младший сын Асада Карим стал в ноябре одним из четырех участников команды, завоевавшей для своей страны третье место на олимпиаде по робототехнике в Таиланде.

"Посыл, который хотят направить, ясен: юные Асады - выдающиеся личности, которые могут привести свою страну в будущее. Многие предполагают, что когда-нибудь Башар передаст свою власть по наследству. (...) Однако то, что он сделает это сейчас, когда война, кажется, почти решена в его пользу, сомнительно", - отмечает Саллум.

На днях Асада посетил и отвергнутый международным сообществом президент Судана Омар аль-Башир. "Здесь посыл тоже кажется однозначным, - заключает журналистка. - Башар Асад делает вид, что он давно является уважаемым другими президентом. С семьей, как с картинки".