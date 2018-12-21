Для измученного путинского государства настал момент истины

"Из-за санкций и падения цен на нефть российская экономика переживает затяжной кризис. Ослаблена в связи с этим и московская биржа", - пишет журналист немецкого издания Die Welt Эдуард Штайнер.

"Изоляция страны из-за западных санкций, продолжительный страх перед новыми санкциями и структурные недостатки экономики, находящейся под контролем сторонников жесткой политики и страдающей от затягивания реформ президентом Владимиром Путиным - все это уже долгое время отягощает происходящее на бирже самого большого государства мира, держит под давлением рубль и мешает национальной экономике", - констатирует автор статьи.

"Однако шеф Кремля положительно оценивает экономическую ситуацию. Недавно на инвестиционном форуме он заявил, что экономика адаптируется к трудностям и чувствует себя уверенно, чего, однако, недостаточно для того, чтобы существенно повысить уровень благосостояния. Первый и третий пункты верны, - замечает Штайнер. - А второй, об уверенности и стабильности, вызывает вопросы".

"Хотя безработица составляет менее 5%, а инфляция, показывая исторический минимум, не превышает 4%, годовой рост ВВП, вероятно, составит максимум 1,8%. Таким образом, после рецессии 2015 и 2016 годов, связанной с ценами на нефть и санкциями, экономика восстанавливается слабо", - говорится в статье.

"Помимо внутренних структурных барьеров Россия по-прежнему страдает от санкций, - продолжает журналист. - Ужесточение санкций с апреля и августа и угрозы новых санкций препятствуют срочно необходимому росту. Этот груз не только снова подстегивает инфляцию, (?) но и продолжает давить на рубль, который оставался слабым, несмотря то, что до начала октября цена на нефть была высокой. После аннексии Крыма рубль потерял к доллару почти половину своей стоимости".

"Однако настоящей проблемой для российского рынка акций является то, что 2019 год будет тяжелым с точки зрения макроэкономики, - отмечает Штайнер. - По прогнозу НИУ ВШЭ, рост ВВП замедлится до 1,3%. Главные риски заключаются в ухудшении динамики экспорта, а также, среди прочего, в повышении ставки НДС с 1 января".

Тем не менее, как пишут аналитики Альфа-Банка, сокращение ОПЕК и ее партнерами добычи нефти может дать импульс нефтегазовым концернам, а именно "Роснефти", "Лукойлу", "Новатек" и "Газпрому", а от возможной разрядки в споре между США и Китаем могут извлечь пользу российские металлургические концерны.

Согласно опросу, проведенному компанией "БКС", лучшими по динамике котировок, по мнению европейских инвесторов, в первом полугодии 2019 года будут акции банковского и нефтегазового секторов, передает Die Welt.