"Раньше в российских дворах царила анархическая свобода. Сегодня же можно легко столкнуться с ее новыми границами", - пишет журналистка австрийского издания Die Presse Ютта Зоммербауэр.

"У многих россиян беззаботное детство ассоциируется с просторными дворами крупных городов. Не в последнюю очередь и российский президент Владимир Путин провел свои решающие годы в ленинградских дворах, где он узнал закон сильных и научился уважать его".

"Российские дворы - это отдельный мир в тени большого города, скрытое от роскошных улиц убежище, где соседи болтают друг с другом, спорят и пьют. Дети оккупируют детские площадки, играют в догонялки или учатся ездить на велосипеде. Здесь увлеченно ухаживают за цветочными клумбами, ремонтируют машины, кормят кошек", - повествует журналистка.

"Дворы также являются альтернативной системой движения, помогающей избегать громких улиц и сокращать длинный путь", - отмечает она.

"(...) Но в последние годы в качестве реакции на незваных гостей во дворах возвели заборы и поставили автоматические ворота, открыть которые с помощью специального ключа могут только жители соответствующего дома. Прохожим сегодня зачастую приходится разворачиваться перед высокими алюминиевыми стенами".

"Это не понравилось бы и маленькому Владимиру Путину, по крайней мере, когда ему еще приходилось убегать от своих противников", - пишет Die Presse.