Снизить военные риски

"Напряженность между Россией и НАТО может обостриться в любой момент. Это необходимо предотвратить", - пишут на страницах немецкого издания Frankfurter Rundschau директор Института Европы РАН Андрей Громыко, бывший посол США на Украине и научный сотрудник Брукингского Института и Стэнфордского университета Стивен Пайфер и полковник в отставке, научный сотрудник фонда "Наука и политика" Вольфганг Рихтер.

"С 2014 года отношения между НАТО и Россией отмечены новым ледниковым периодом. Их военная активность увеличилась в несколько раз, военные корабли и боевые самолеты приближаются друг к другу на опасное расстояние, наземные войска противостоят друг другу в Прибалтике".

"Одновременно разрушается контроль над вооружениями. Договор об обычных вооруженных силах в Европе и Венский документ не проявляют стабилизирующего действия в географических зонах соприкосновения России и НАТО. Также больше не функционирует коммуникация между ними. Происшествия и ошибочные оценки могут привести к непреднамеренному вооруженному конфликту", - полагают авторы статьи.

"Чтобы предотвратить это, обе стороны должны сотрудничать друг с другом", - пишут Громыко, Пайфер и Рихтер, отмечая, что совместно с 40 экспертами из России, Европы и США ими были разработаны подробные практические меры.

"Необходимо срочно восстановить диалог по вопросам безопасности и военные контакты между двумя сторонами. Для этого необходимо чаще проводить встречи на высшем военном уровне и регулярные переговоры экспертов для предотвращения ошибочных трактовок".

"Военные меры, направленные на обеспечение стабильности, необходимо предпринять прежде всего в районе Крайнего Севера, в Балтийском и Черноморском регионах. Военные подразделения, работающие вблизи границ, должны действовать особенно осторожно. Постоянные каналы связи должны гарантировать, чтобы военные передвижения одной стороны не вызывали чрезмерную реакцию другой стороны".

"Необходимо повысить транспарентность военных учений, - указывают эксперты. - Для этого следует вести учет задействованных войск в полном объеме и снизить пороговые значения Венского документа касательно предварительных уведомлений и наблюдения".

"Чтобы воспрепятствовать неправильной трактовке российских учений по тревоге как подготовки к нападению, можно было бы договориться о "тихих уведомлениях" высшего командного состава без предупреждения участвующих войск. Также и НАТО мог бы конфиденциально уведомлять о внезапных перемещениях многонациональных сил".

"В противостоящих друг другу регионах НАТО и Россия должны ограничить постоянное развертывание существенных боевых сил. Для этого необходимо конкретизировать положения Основополагающего акта Россия-НАТО 1997 года", - отмечают эксперты.

"Договор по открытому небу был ослаблен из-за выхода США. Россия и другие европейские страны-участницы договора должны сохранить его как важный инструмент военной транспарентности и побудить США к возвращению в договор".

"Им также следует возобновить консультации по системам противоракетной обороны. Можно было бы рассмотреть возможность ежегодного обмена информацией о текущих и будущих системах ПРО в Европе с целью укрепления доверия", - рекомендуют авторы публикации.

"Совместными усилиями мы хотим сократить риски военной конфронтации, чтобы предотвратить экзистенциальную опасность. Если это удастся, может сформироваться более позитивная атмосфера для обсуждения более принципиальных проблем, которые нас разделяют", - поясняют Громыко, Пайфер и Рихтер, отмечая, что их предложения поддержали более 140 экспертов по безопасности.