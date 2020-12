21 декабря 2020 г. Эндрю Креймер | The New York Times С приближением ухода Трампа президент Украины надеется на перезагрузку в отношениях с США "Наконец-то освободившись от тени президента Трампа, президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуть отношения с Соединенными Штатами на прочную основу с приходящей администрацией избранного президента Джозефа Байдена-младшего", - пишет The New York Times. "Новый Президент Джо Байден, мне кажется, знает Украину лучше, чем его предшественник, - заявил Зеленский в своем первом интервью американской новостной организации после выборов, - потому что еще до своего президентства он, так сказать, имел глубокие отношения с Украиной и хорошо понимает русских, хорошо понимает разницу между Украиной и Россией и, мне кажется, хорошо понимает ментальность украинцев. Это очень поможет усилить эти отношения и добавить в процессе урегулирования войны на Донбассе и деоккупации наших территорий. Мне кажется, США могут сильно добавить, очень сильно". Газета напоминает, что "в годы правления Обамы Байден был назначен ответственным за отношения с Украиной, где он работал с разной степенью успеха над борьбой с коррупцией, а после 2014 года над прекращением войны в восточной Украине (...). Этот опыт плюс деловая активность там его сына Хантера Байдена в прошлом году привлекли внимание Трампа, который видел в Байдене потенциального соперника в борьбе за пост президента. К сожалению для Зеленского, эта динамика вовлекла Украину в американскую политику всего через несколько месяцев после того, как он был приведен к присяге в качестве президента, выступающего за борьбу с коррупцией, в мае 2019 года". "Нас затягивали, - говорит Зеленский, бывший комик, ставший политиком, более свободно говоря об этом деле в связи с приближающимся уходом Трампа. - Но я считаю, что мы вели себя достойно, как это подобает независимой стране". (...) Сейчас Зеленский снова "пытается добиться более активного участия Америки в прекращении единственной активной войны в Европе на сегодняшний день", пишет The New York Times, предлагая также прочитать полный текст интервью на русском. "(...) Как и Берлинская стена, эта линия фронта разделяет людей по политической линии Восток-Запад, а не по этнической принадлежности. В деревнях по обе стороны говорят на смеси украинского и русского языков. Центральное правительство Украины хочет интегрироваться в Европейский Союз, в то время как Россия стремится сохранить страну в своей сфере влияния", - пишет издание. "Переговоры по прекращению конфликта также носят геополитический характер. Франция и Германия сейчас выступают посредниками в переговорах так называемого "нормандского формата". Зеленский с самого начала своего президентства стремился к участию в переговорах и Соединенных Штатов". "Уильям Б. Тейлор-младший, бывший посол США в Киеве, который в прошлом году возглавлял миссию во время событий, приведших к импичменту Трампа, сказал, что Зеленский прав, считая, что отношения с Америкой может ожидать обнадеживающий новый поворот. "Инстинкты Зеленского по-прежнему в порядке", - сказал он в телефонном интервью. "Американо-украинские отношения станут более прочными и согласованными, и это пойдет на пользу Зеленскому, - заявил Тейлор. - Я воодушевлен и оптимистичен по поводу украинской политики новой администрации США". (...) "Мы очень не хотим топтаться на месте", - заявил Зеленский, имея в виду переговоры под руководством Европы, которые тянулись безрезультатно в течение шести лет. Прекращение огня уменьшило, но не остановило насилие. Администрация Трампа практически не участвовала в процессе. Президент полностью поддержал безосновательное утверждение о том, что Украина, а не Россия вмешалась в президентские выборы 2016 года, и считал, что Украина скрытно поддерживает Хиллари Клинтон", - пишет The New York Times. "В этой токсичной атмосфере номинальный посланник США на переговорах об урегулировании Курт Волкер оказался рядом с личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани, ведя переговоры не по вопросам войны и мира, а, скорее, по просьбе к Зеленскому провести расследование в отношении политического оппонента Трампа, Байдена, и его семьи, что в конечном итоге привело к печально известному телефонному звонку Трампа, в котором он просил Зеленского "сделать нам одолжение" и намекнул на удержание военной помощи, если он этого не сделает". "По мере того как разворачивалась сага об импичменте, Зеленский шел по узкой тропинке, отказавшись объявлять о расследовании в отношении Байденов, и в то же время помогая Трампу, борясь с утечками, которые могли помочь демократам в процессе импичмента". "Несмотря на усилия Зеленского, администрация Трампа проигнорировала Украину после импичмента, не удосужившись назначить нового мирного посланника или продвинуться с утверждением нового посла", - констатирует издание. (...) "Мы прекрасные партнеры, - заявил Зеленский. - Но партнеры в чем? Давайте будем прекрасными партнерами в геополитике, в экономике между нашими странами, но точно не между личностями, тем более между двумя претендентами на пост следующего Президента США". (...) Когда речь зашла о вакцинах от коронавируса, Зеленскому было трудно сдерживать разочарование в отношении Трампа и его указа, запрещающего экспорт вакцин. До запрета Украина вела переговоры с Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson об ускорении поставок, но теперь, из-за распоряжения Трампа, ее первые коммерческие поставки состоятся на несколько месяцев позже, чем ожидалось", - сообщает газета. "Россия с радостью воспользовалась запретом США на экспорт в пропагандистских целях, выдвигая идею о том, что Украине с такими друзьями лучше бы рассмотреть возможность обратиться к Москве за спасительными вакцинами - независимо от того, что Россия также поддерживает сепаратистскую войну", - пишет The New York Times. "Конечно же, объяснить украинскому обществу, почему, если Америка и Европа не дают тебе вакцину, ты не должен брать ее у России, - любому человеку, который умирает, объяснить это невозможно", - заявил Зеленский. По его словам, он готовится к "информационной войне" по этому вопросу. "Тем не менее, как самая крупная демократия в бывшем Советском Союзе, говорит он, Украина остается естественным долгосрочным партнером Соединенных Штатов", - говорится в публикации. (...) Источник: The New York Times