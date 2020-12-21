"Худшее Рождество со времен Второй мировой войны"

"Незадолго до окончания переходного периода "Брекзита" в Великобритании разразился хаос: свирепствует новая мутация коронавируса, у порта Дувр образовалась пробка из грузовиков. А сделка с ЕС не предвидится", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"В Великобритании новая мутация коронавируса опередила "Брекзит": с вечера воскресенья приостановлено движение в сторону Франции через Евротоннель. Для грузовиков, следующих через Ла-Манш в Кале, закрыт и порт Дувр. Это сценарий ожидался лишь после 31 декабря, окончания переходного периода "Брекзита". Но с конца недели европейские страны одна за другой закрывают свои границы для приезжающих из Великобритании", - передает журналистка Юлия Смирнова.

"Новая мутация коронавируса, распространяющаяся преимущественно в Англии и, как сообщается, являющаяся крайне заразной, ведет страну к мрачному и печальному Рождеству, без семейных празднований и, возможно, с дефицитом свежих продуктов питания с континента. Мэр Лондона Садик Хан сказал в интервью телеканалу SkyNews, что это "худшее Рождество с конца Второй мировой войны".

При этом еще в среду премьер-министр Борис Джонсон заявлял, что запрещать людям собираться вместе в праздничные дни "бесчеловечно". "А теперь самого Джонсона высмеивают в Twitter, называя его Гринчем, как недовольного персонажа фильма, укравшего Рождество: в субботу своим внезапным заявлением он перечеркнул планы почти 18 млн человек, проживающих в Лондоне и на юго-востоке Англии. (...) Жителям этих регионов за редким исключением придется оставаться дома. Они не могут ни уехать, ни отпраздновать Рождество с родственниками и друзьями из других семей", - говорится в статье.

"В начале пандемии Джонсон делал ставку на идею "коллективного иммунитета", он позже, чем в других странах Европы, ввел локдаун и тем самым потерял драгоценное время, - указывает издание. - В сентябре он долго противился совету ученых о введении второго временного локдауна, чтобы потом все же поменять свое мнение. И только сейчас, перед Рождеством, он резко меняет курс, хотя правительство знало о новой мутации как минимум с октября. При этом Великобритания занимает второе место в Европе по числу умерших от коронавируса".

"К тому же нерешительный курс Джонсона усугубил экономический кризис: локдауны начались слишком поздно, и поэтому их пришлось сохранять в течение относительно долгого времени. По оценке Управления бюджетной ответственности, в 2020 году рецессия составит 11,3%, что станет худшим показателем за 300 лет".

"Зигзагообразный курс вызвал большое замешательство среди британцев, - отмечает автор статьи. - Так как правила и стратегия менялись так быстро, многие больше не воспринимают их всерьез. В субботу вечером, например, на вокзале Сент-Панкрас в Лондоне, образовались хаос и давка, когда люди пытались в последний момент покинуть столицу. Похожая ситуация была в воскресенье вечером и в аэропортах".

"В коронахаосе остается почти незамеченным, что новый крайний срок переговоров по "Брекзиту" истек безрезультатно. Вообще-то Европарламент предупреждал, что Лондону и Брюсселю стоило договориться о соглашении до прошлого воскресенья, чтобы его можно было ратифицировать до окончания переходного периода 31 декабря. Но и здесь Джонсон медлит и выжидает", - констатирует Der Spiegel.