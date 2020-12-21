Путин прославляет отравления, кибератаки и манипулирование выборами

"ЧК, КГБ, теперь СВР: за 100 лет своей истории российская спецслужба и, в частности, ее международное подразделение носили целый ряд названий. Ее преемственность не смогла нарушить даже такая смена систем, как коллапс Советского Союза в 1991 году. С высокой, внушающей страх эффективностью российские шпионы выполняли все, что им поручали - или поручают", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"Это, конечно, ценит и один бывший агент: Владимир Путин начинал свою карьеру в рядах КГБ, работая там с 1975 как минимум до 1990 года. С 1985 года он углублял свои знания немецкого, будучи иностранным шпионом в Дрездене. В конце 1990-х годов Путин в течение двух лет возглавлял ФСБ - что стало вершиной его карьеры в спецслужбе", - повествует журналист Франк Паталонг.

"Его переход в политику прошел быстро и ловко, однако свои корни сегодняшний президент не забыл: неудивительно, что он не смог не посетить штаб-квартиру СВР в честь празднования 100-летия службы внешней разведки".

"По словам Путина, заслуги российских шпионов никогда не должны быть забыты. "Мы никогда не забудем об уроках прошлого, о преступлениях и репрессиях против собственного народа", - добавил он. Шеф Кремля призвал соблюдать законы", - передает издание.

"Без дружественных упреков сегодня, вероятно, не обойтись: в деле почти убитого противника Кремля Алексея Навального российские власти все еще заняты опровержениями. Тем временем в США кипят дебаты о хакерской атаке, которая ввиду своего масштаба оценивается как крайне опасная. IT-эксперты, а также политики из числа демократов и республиканцев считают виновниками атаки россиян, проникших глубоко в системы данных американского правительства".

"Доверенный Путина Сергей Нарышкин, возглавляющий российскую службу внешней разведки, обладает хорошими навыками в защите от подобных обвинений со стороны Запада. Хакерские атаки на госорганы США? Вмешательство в американские выборы? Кибератака на немецкий бундестаг в 2015 году? Убийства врагов государства, то есть критиков правительства? Ответ Москвы чаще всего один и тот же: Россия не имеет ко всему этому никакого отношения".

"Однако в эти дни Нарышкин может в очередной раз показать, насколько он гордится работой своих людей - как бы она ни выглядела. "Разведка - трудная, опасная и крайне интересная профессия, которая становится делом всей жизни", - сказал Нарышкин в честь юбилея. (...) Он, как и Путин, служил в пресловутом КГБ", - говорится в статье.

"Революционер-коммунист Феликс Дзержинский основал некогда могущественный аппарат спецслужбы - называвшийся ЧК.(...) Дзержинский считался одним из страшнейших "палачей" при диктаторе Иосифе Сталине, - отмечает Der Spiegel. - Он до сих пор является кумиром российских спецслужб. В честь него в России не только стоят памятники; магазины продают его бюсты и сувениры с его фотографией. При этом жертвами "чекистов", как в России до сих пор называют сотрудников спецслужб, стали многие люди".

"О кровавой стороне истории во время празднования речи почти не идет. В центре внимания находятся шпионы-герои", - указывает издание.

"Говоря о крупных делах последних лет, - американских обвинениях в кибератаках, убийстве бывшего сотрудника спецслужб Александра Литвиненко в Лондоне при помощи радиоактивного яда полония-210, отравлении противника Кремля Алексея Навального нервно-паралитическим ядом "Новичок" - российский эксперт по спецслужбам Андрей Солдатов отмечает, что сегодня московские спецслужбы действую все более бесцеремонно. Они, по его словам, потеряли всякий страх перед разоблачением. "Российские секретные организации теперь не особенно секретные", - таков вывод Солдатова".

"Только, как утверждают их защитники, они не делают ничего из того, в чем их обвиняют: и это, по-видимому, хорошо", - пишет Der Spiegel.